США ввели новые санкции против России: касаются виртуальной валюты

Министерство Соединенных Штатов Америки ввело новые санкции против страны-агрессора России, которые касаются виртуальных финансовых операций. В частности, под ограничения попал российские сервисы обмена виртуальной валюты PM2BTC и Cryptex.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте американского ведомства в четверг, 27 сентября. Как отмечается, Минфин принимает меры "в рамках скоординированных международных усилий по прекращению работы российских киберпреступных сервисов".

Так, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) ввело санкции против PM2BTC – российского сервиса обмена виртуальной валюты, связанного с гражданином РФ Сергеем Сергеевичем Ивановым. Этот обменник определили как "основной источник отмывания денег" в РФ.

В то же время Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело ограничения против Иванова и Cryptex – сервиса обмена виртуальной валюты, который зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах и работает в России.

"Действия FinCEN и OFAC предпринимаются совместно с действиями других правительственных агентств США и международных партнеров по обеспечению соблюдения законов, чтобы привлечь к ответственности Иванова и связанные с ним сервисы виртуальной валюты", – говорится в сообщении.

Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов через свою Программу вознаграждений за транснациональную организованную преступность за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Иванова.

Также Секретная служба США и прокуратура США по Восточному округу Вирджинии раскрывают обвинительное заключение Иванову и другому гражданину России, Тимуру Шахмаметову.

По данным Секретной службы, Шахмаметов, вероятно, является создателем ресурса Joker’s Stash, одной из самых прибыльных онлайн-площадок для кражи данных кредитных карт.

Иванов отмывал средства, полученные от Joker’s Stash. Секретная служба утверждает, что примерно с 2005 года Иванов является надежным и долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для высокопоставленных киберпреступников.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с 12 сентября, вступили в силу IT-санкции США, запрещающие иностранным технологическим компаниям предоставлять услуги в России. Ряд компаний уже ограничил доступ для РФ, но предполагается, что после вступления санкций в силу, их станет еще больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!