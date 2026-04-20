У ФОПов в Украине остался последний день: что обязательно надо сделать 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, украинские физические лица – предприниматели (ФЛП, или по-украински "ФОП") должны выполнить ряд налоговых обязательств, поскольку истекает крайний срок их уплаты. Речь идет о едином социальном взносе, едином налоге и военном сборе.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал, что конкретно должны уплатить ФЛП каждой из групп.

Для всех ФЛП

УплатитьЕСВ за І квартал 2026 года – 5 707,02 грн.

ФЛП 2 группы

Уплатить единый налог за апрель – 1 729,40 грн.

– 1 729,40 грн. Уплатить военный сбор за апрель – 864,70 грн.

ФЛП 1 группы

Уплатить единый налог за апрель – 332,80 грн.

– 332,80 грн. Уплатить военный сбор за апрель – 864,70 грн.

Важно знать: для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, уплата военного сбора и единого налога является добровольной.

Военный сбор продлили

В Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В частности для физических лиц ставка составит 5%, для ФЛП 1-2 групп и 4 группы – 10% от минимальной зарплаты (в 2026 году это 865 грн), а для ФЛП 3 группы и юридических лиц – 1% от дохода.

Сначала военный сбор вводили как экстренный шаг в ответ на вызовы безопасности. Однако, согласно нововведениям военный сбор будет действовать и после завершения войны и станет одним из ключевых источников финансирования обороны.

Одной из ключевых новаций является создание отдельного специального фонда в бюджете, кудабудут направлять поступления от военного сбора. По замыслу авторов средства будут использовать исключительно на финансирование армии и сектора обороны.

Это должно повысить прозрачность расходов, а граждане смогут четче понимать, куда именно идут их налоги. "Решение обеспечивает стабильное и предсказуемое финансирование сектора обороны, как во время войны, так и в период восстановления", – отметили в министерстве финансов Украины.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине не будет вводиться налог на добавленную стоимость (НДС) для ФЛП, как того требовали кредиторы МВФ. Правительству удалось убедить Международный валютный фонд в неконструктивности этой идеи.

