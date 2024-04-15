Тысячи украинских бизнесов покинули города: в какие регионы переезжают

После начала полномасштабной вооруженной агрессии России около 19 тыс. украинских компаний изменили свою регистрацию. Самыми любимыми направлениями бизнесменов стали Киевская и Закарпатская области.

Интересно, что 1170 компаний решили уехать из города и осесть в области, причем чаще всего выезжали из Киева (более 600 компаний), сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы. Причем 359 (то есть треть) таких релокаций произошли в Киевскую область.

Бизнесы выезжали из Львовской в Киевскую область, а также из Киева в Закарпатье. Такие маршруты выбрали 30 и 32 предприятий соответственно (2,7% и 2,6%)

По сферам хозяйствования среди переехавших компаний лидируют оптовики и транспортники. На них выпало 344 релокаций (29,3%) и 92 релокаций (7,8%) соответственно.

Отмечается, что с 2022 года свою регистрацию сменили три компании, с денежным оборотом более 1 млрд. грн. Крупнейшей компанией стала переехавшая из Киева на Полтавщину ООО "Укролия" (оборот 4 млрд грн). За ней следует ООО "Киев-Атлантик Украина" (свыше 2 млрд грн), которое уехало из Киевщины в Черкасскую область. Закрывает список бизнес-мигрантов ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.

Но в последней утверждают, что переезд был связан не с войной, а даже наоборот – мол, нападение России отсрочило релокацию, поскольку такое решение было принято еще семь лет назад. А размещение компании за пределами города является частью философии бренда, заявили в "Керхере".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за боязни быть мобилизованным, мобилизации непосредственно, беженства и демографическую ситуацию Украина во время войны столкнулась с огромной нехваткой рабочих хотя бы с несколькими годами опыта работы на аналогичной должности. Причем это касается не только рабочих специальностей, но и офисных сотрудников.

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