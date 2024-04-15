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Тысячи украинских бизнесов покинули города: в какие регионы переезжают

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
3,5 т.
Тысячи украинских компаний переехали после начала полномасштабной войны

После начала полномасштабной вооруженной агрессии России около 19 тыс. украинских компаний изменили свою регистрацию. Самыми любимыми направлениями бизнесменов стали Киевская и Закарпатская области.

Интересно, что 1170 компаний решили уехать из города и осесть в области, причем чаще всего выезжали из Киева (более 600 компаний), сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы. Причем 359 (то есть треть) таких релокаций произошли в Киевскую область.

Бизнесы выезжали из Львовской в Киевскую область, а также из Киева в Закарпатье. Такие маршруты выбрали 30 и 32 предприятий соответственно (2,7% и 2,6%)

Области-лидеры по количеству переехавших к ним бизнесов

По сферам хозяйствования среди переехавших компаний лидируют оптовики и транспортники. На них выпало 344 релокаций (29,3%) и 92 релокаций (7,8%) соответственно.

Какие бизнесы переезжают чаще всего?

Отмечается, что с 2022 года свою регистрацию сменили три компании, с денежным оборотом более 1 млрд. грн. Крупнейшей компанией стала переехавшая из Киева на Полтавщину ООО "Укролия" (оборот 4 млрд грн). За ней следует ООО "Киев-Атлантик Украина" (свыше 2 млрд грн), которое уехало из Киевщины в Черкасскую область. Закрывает список бизнес-мигрантов ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.

Но в последней утверждают, что переезд был связан не с войной, а даже наоборот – мол, нападение России отсрочило релокацию, поскольку такое решение было принято еще семь лет назад. А размещение компании за пределами города является частью философии бренда, заявили в "Керхере".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за боязни быть мобилизованным, мобилизации непосредственно, беженства и демографическую ситуацию Украина во время войны столкнулась с огромной нехваткой рабочих хотя бы с несколькими годами опыта работы на аналогичной должности. Причем это касается не только рабочих специальностей, но и офисных сотрудников.

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