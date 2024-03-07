В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда: на кого дефицит и кому платят 50 тысяч

В Украине из-за нехватки кадров водителям предлагают зарплату, размер которой достигает 50 тыс. грн (в Киеве). Оператор деревообрабатывающего станка может рассчитывать на 30 тыс. грн., а электрик с опытом – около 60 тыс. грн. Операторы на производстве (работают с оборудованием), согласно данным объявлений, получают около 20–40 тыс. грн. Однако ситуация в регионах хуже.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Трудно найти любого сотрудника, которому для выполнения своих обязанностей требуется несколько лет опыта работы на аналогичной должности. Это касается как рабочих специальностей, так и "белых воротничков" (офисных сотрудников).

Государственный центр занятости фиксирует наибольшую нехватку среди квалифицированных рабочих с инструментом. Это такие профессии как маляр, швея, электромонтер: любой, кто выполняет физическую работу, используя инструмент. Нехватку в этой сфере оценили в 21%. В то же время рынку нужно примерно на 18% больше машинистов и водителей и на15% больше специалистов в сфере обслуживания (повара, официанты, продавцы). Если же смотреть в разрезе количества открытых вакансий, то, как обычно, чаще всего ищут специалистов по продажам.

Главные проблемы:

мобилизация . Сотни тысяч мужчин вынужденно покинули свои рабочие места;

. Сотни тысяч мужчин вынужденно покинули свои рабочие места; страх мобилизации. Некоторые мужчины отказываются от смены работы или официального трудоустройства, поскольку вместе с этим происходит обновление данных в военкомате;

Некоторые мужчины отказываются от смены работы или официального трудоустройства, поскольку вместе с этим происходит обновление данных в военкомате; беженцы . Несколько миллионов женщин (большинство из которых согласно данных опросов имеют высшее образование) находятся за границей и работают в стране пребывания;

. Несколько миллионов женщин (большинство из которых согласно данных опросов имеют высшее образование) находятся за границей и работают в стране пребывания; демографическая ситуация. Дефицит среди специалистов рабочих профессий наблюдался и до полномасштабной войны. Украинской экономике не хватает молодых мужчин. Кроме того, происходил дисбаланс и в образовании: когда рынок нуждался в электриках, строителях, инженерах, украинцы получали образование менеджеров, юристов и экономистов.

OBOZ.UA провел опрос 16 крупнейших работодателей в Украине. Среди них такие компании, как "Метинвест", ДТЭК, "АТБ", "Киевстар", IDS и другие. Результаты показали: крупные работодатели уже сейчас адаптируют свои учебные программы и берут работников без опыта на значительное количество открытых вакансий.

Однако, далеко не каждая компания готовится принимать на работу ветеранов (как своих демобилизованных сотрудников, так и ранее не работавших в их компаниях). Для этого необходимо уже сейчас проводить обучение коллективов, разрабатывать программы переквалификации, адаптировать условия работы для тех, кто получил инвалидность и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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