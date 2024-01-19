"Тыловые крысы воспринимают войну как источник личного обогащения": бизнес возмутился из-за ареста известного инвестбанкира

Представители бизнеса поддержали задержанного предпринимателя, основателя Concorde Capital Игоря Мазепу. Его задержали 18 января из-за возможных махинации с землей, на которой еще в 2013-м был построен элитный загородный коттеджный городок. Представители бизнес-ассоциации, а также отдельные предприниматели заявили о недопустимом усилении коррупционного давления со стороны правоохранителей.

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"Очевидно, что задержание Игоря Мазепы по старому земельному делу имеет либо коррупционную, либо политическую подоплеку. Перевожу на современный язык: что-то не то сказал (мог), кого-то не того поддержал (мало вероятно), или просто отказался платить по требованию правоохранительного рэкета ( скорее всего).В любом случае, ничего общего с правосудием или справедливостью ", - написал на своей странице в Facebook Всеволод Кожемяко Всеволод, основатель и директор группы Агротрейд,

Глава Федерации работодателей Дмитрий Олейник пообщался с адвокатами Игоря Мазепы. "Сегодня силовики ворвались в компанию Concirde Capital, выбив дверь бизнес-центра. При этом, обыски у компании проводятся без определения суда, забирают все документы, не относящиеся к делу, а связанные со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы", – написал он на своей странице в Facebook.

Олейник заявил, что они (федерация) связывают такие действия ГБР с публичной позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес и общественной инициативы Манифест42 (группа бизнесменов, выступившая против давления правоохранителей).

Бизнесмен Тарас Барщовский уверен, что охота на бизнес продолжается "Вот бы такое упорство было например в налоговой реформе и либерализации ведения бизнеса, или еще почему-то полезном. Отчитались о росте ВВП на 5% при потере 40+% и типа молодца. Интересно, это такая анархия сейчас в силовых структурах? Чем дальше тем больше удивляюсь куда все катится", – написал он.

Нарлдеп Ярослав Железняк уверен, что история с арестом Мазепы – очередной случай давления правоохранителей на бизнес. "Когда ДБР берет дело в 2014 году и резко в 2023 году проводит обыски в компании и дома, ищут "русский след", и затем при якобы ущербе государству в размере 7 млн грн требуется залог для Игоря Мазепы и его брата 700 млн грн и 500 млн грн…. Для меня здесь очевидно, что стоит очередная задача наказать", – объясняет он.

"Последнее время, я много общался на тему силовиков с разными очень крутыми бизнесменами (которыми большинство из нас увлекается). Так вот, они почти все планируют уезжать из страны. Не из-за войны, обстрелов или даже налогов….А из-за того, что у каждого существует риск, что однажды правоохранители будут ломиться в дверь жилья, где спят их дети", - добавил Железняк.

Александр Соколовский, глава у Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности, на своей странице в Facebook также поддержал Мазепу. "Согласен с Евгением Черняком – к сожалению силовики уже не парятся и просто берут заложников вместо того, чтобы доказывать вину подозреваемого в судах", – отметил он.

Бизнесмен Евгений Черняк (владелец бренда "Хортица"), у которого также недавно возникли проблемы с правоохранителями, утверждает, что "тыловые крысы" зарабатывают на войне. "Сейчас в деле появится российский след, с высокой вероятностью, у всех реально работающих бизнесов маски-шоу, уголовные дела, пидозры и задержания. И, конечно, все хорошо работающие бизнесы-пособники Кремля, ну просто чтобы вес статьи был максимальной и была возможность арестовывать людей и сделать из них заложников. О каких инвестициях может идти речь, когда тыловые крысы воспринимают войну как источник личного обогащения? Зачем вы уничтожаете своих, патриотических предпринимателей?" – написал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Это произошло при попытке пересечь границу. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории левобережной защитной дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" (дамбы).

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