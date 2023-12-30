Черняк ответил на подозрение в финансировании агрессии РФ: говорит, что не был собственником предприятий, о которых заявили в СБУ 

Владелец одного из крупнейших алкогольных холдингов Global Spirits Евгений Черняк заявил, что он узнал о подозрении СБУ из новостей. К компаниям, которые якобы финансировали агрессию РФ, по его словам отношения он не имеет.

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Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Так, согласно заявлению СБУ, предприятия, которые якобы принадлежат Черняку, в четырех странах Центральной Азии и Северного Кавказа закупали спирт в РФ и платили там налоги. За 2022-й якобы заплатили эквивалент 8 млрд грн. Евгений Черняк заявляет, что к этим предприятиям отношения не имеет.

"В документах дела идёт речь не о уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях в Средней Азии, Сакартвело и Азербайджане. Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их , никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле и , соответственно, не мог ничего покупать или продавать", - написал он.

Черняк напомнил, что он находится в розыске и в заочном аресте в РФ. "Молчать не будем, ни я лично, ни компания, в которой я основатель, ничего не нарушала, но, как и у многих украинских бизнесов, у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине ряд предпринимателей, ассоциаций заявил о рекордном давлении силовиков на бизнес. В заявлениях говорится, что уголовные дела возбуждают только для дальнейшего коррупционного давления. А процент дел, доходящих до суда, находится на историческом минимуме.

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