Полиция объяснила, за что задержала на границе известного бизнесмена: инвестбанкир подозревается в завладении землей под Киевом

Основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Это произошло при попытке пересечь границу. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории левобережной дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" (дамбы).

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Кроме самого Мазепы также подозревают его брата, доверенных лиц и служащих областного управления госгеокадастра, говорится в сообщении Национальной полиции. Землю якобы бесплатно передали студентам, а после ими завладел бизнесмен и построил элитный коттеджный городок.

"Более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка незаконно отчуждены из государственной собственности и безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились предложение из-за затруднительного материального положения. Их искали через социальные сети и за вознаграждение предлагали поставить подпись на бумагах ", – объясняют в полиции.

Чтобы избежать длительной и сложной процедуры получения разрешительных документов на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, получали технические паспорта с фиктивными данными. Согласно документам, дома построили хозяйственным способом в 1991 году. Такие манипуляции позволяли зарегистрировать право собственности на здание без получения соответствующих разрешений и согласований в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

18 января оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с ГБР и Офисом Генерального прокурора задержали бизнесмена-основателя инвестиционной компании Игоря Мазепу во время его попытки пересечь границу Украины с Польшей. Также правоохранители задержали его брата и двух сообщников.

"Действия участников преступной организации квалифицированы по: ⁠ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ⁠ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества); ⁠ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам земельных махинаций грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – объясняют в полиции.

Что говорят адвокаты Мазепы

Игорь Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался, утверждают его представители на официальной странице Facebook. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это послужило поводом для задержания его без определения суда.

Адвокаты Мазепы утверждают, что его задержали из-за его позиции относительно давления силовиков на бизнес. "Параллельно с этим был задержан Игорь Мазепа, который состоялся на переходе Щегини, несмотря на то, что последний часто выезжал за границу в рабочих командировках. Силовики без определения суда провели обыск автомобиля. Так же и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место происшествия", – сообщили представители бизнесмена.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева задержали адвоката, требовавшего у клиента взятки для вынесения более мягкого приговора. За свои "услуги" злоумышленник хотел получить 5 тысяч долларов.

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