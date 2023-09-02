Турция заявила, что ООН предложила России новую 'зерновую сделку'

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По результатам встречи он заявил, что ООН приготовила РФ новое предложение о зерновой сделки, которая может восстановить морской экспорт зерна из Украины.

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Об этом сообщает издание Anadolu. Так, Фидан такжде встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, сделку об экспорте зерна из Украины.

"Благодаря интенсивным усилиям и вкладу нашей страны ООН подготовила новый пакет предложений. Мы думаем, что это станет подходящей базой для возрождения инициативы", – сказал Фидан на пресс-конференции с Лавровым.

Украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

Такая ситуация уже приводит к тому, что украинские фермеры сокращают посевы, говорят аналитики. В этом году количество кукурузы и пшеницы на полях снизилось почти на 40% по сравнению с довоенным уровнем. А от украинского продовольствия зависит жизнь людей в голодающих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение. Там уверены: дунайские порты не смогут заменить Черное море в части экспорта продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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