В Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение: порты Дуная не заменят Черное море

Альтернативные пути экспорта зерна и другого продовольствия из Украины не смогут заменить зерновой коридор в Черном море. Поэтому зерновое соглашение необходимо возобновить в кратчайшие сроки.

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Об этом заявил турецкому Bloomberg президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) Рушен Четин. "Срочно нужно снова достичь соглашения по зерновому коридору", – сказал Четин.

По его словам, сейчас торговые суда сосредоточены возле дунайских портов – Измаила, Рени и Килии. Трафик очень плотный, но из указанных портов невозможно направить крупные корабли в Африку и Китай, которые наиболее нуждаются в продовольствии.

"Поскольку это речные порты, в них не могут заходить крупные суда, потому что в них глубина до определенных метров", – объяснил Четин. Он подчеркнул, что неопределенность с экспортом украинской агропродукции влияет на экономику всего региона, "затрагивает страны Черного моря, затрагивает Европу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВМС Украины объявили временные коридоры для торговых судов в Черном море. На протяжении всех этих маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ, предупредили военные.

Мы также также разбиралсь, к чему приведут украинские атаки на российские суда в Черном море. Украина взяла курс на уничтожение российских перевозок нефти и зерна, и потому ситуация с российским экспортом уже меняется.

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