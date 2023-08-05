Турция готова перерабатывать российское зерно, которое будет поступать 'зерновым коридором' – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова перерабатывать в муку российское зерно, которое будет поступать "зерновым коридором". Эту муку Анкара будет отправлять в бедные страны Африки и слаборазвитые страны.

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Такое заявление Эрдоган сделал после пятничной молитвы в мечети Керем Айдинлар в Стамбуле. Его слова цитирует Укринформ.

Реджеп Эрдоган назвал Турцию и Россию единомышленниками в этом вопросе

"Вы знаете, мы в этом вопросе с Россией единомышленники. То есть зерно, которое будет поступать из России "черноморским коридором", мы будем перерабатывать в муку и транспортировать ее как муку в бедные страны Африки, слаборазвитые страны", – сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что "даже сейчас министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства продолжит эти шаги и будет поддерживать бедные страны".

Напомним, перед этим Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Президент Турции призвал российского диктатора не разжигать обстановку в Черном море. Как сообщили в канцелярии Эрдогана, он убеждал Путина, что разрыв зерновых соглашений, на который пошла Москва, не принесет пользы ни одной из сторон.

Руководители обеих стран договорились, что Путин приедет в Анкару и встретится со своим турецким коллегой. Ключевой темой их разговора станет зерновое соглашение и перспективы черноморского коридора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля Россия объявила о выходе из зернового соглашения. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

18 июля зерновое соглашение прекратило функционирование. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина заявила, что рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время с 18 июля Россия активизировала атаки в южных областях Украины. Такими действиями РФ пытается добиться изоляции Украины от Черного моря.

С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, перевозящими военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Массированные ракетные удары России по украинским портовым городам только через девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

В то же время в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украдено с захваченных территорий в Запорожье.

30 июля, несмотря на угрозы РФ, три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.