Три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и зашли в украинский порт – Forbes

Сразу три гражданских грузовых судна – из Израиля, Греции и турецко-грузинской регистрации – преодолели российскую блокаду в Черном море и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная. Это произошло 30 июля.

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Об этом говорится в материале Forbes. После выхода из зернового соглашения страна-террористка Россия заявила, что будет рассматривать все корабли, следующие в украинские порты, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Над судами патрулирование проводили не менее 4 военных самолетов НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, армейский "Челленджер" с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Ни один из самолетов обычно не имеет оружия, но истребители НАТО, включая итальянские истребители Eurofighter и румынские F-16, были в Румынии.

"Сообщения о трех гражданских кораблях, беспрепятственно прибывающих в Украину, могут свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо не может проводить проверки", – заявили в Институте изучения войны.

Все три судна включили свои радиотранспондеры, сделав свое местонахождение и курс видимыми для всех, кто имеет доступ к интернету и веб-сайтам для отслеживания судов. Корабли не скрывали намерения прибыть в украинский порт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, массированные ракетные удары России по украинским портовым городам всего за девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Таким образом, страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

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