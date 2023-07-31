Россия уничтожила 180 тыс. тонн зерна: раскрыты убытки от обстрелов украинских портов

Массированные ракетные удары России по украинским портовым городам только за девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Таким образом страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

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Предварительные оценки убытков обнародовал МИД Украины. Кроме зерна, Россия также уничтожила:

26 объектов портовой инфраструктуры;

5 гражданских суден.

"После выхода из зерновой сделки Россия совершила еще одну серию военных преступлений, обстреляв украинские портовые города и зерновые склады... Мы должны остановить "голодные игры" России и обеспечить глобальную продовольственную безопасность", – заявили в МИД Украины.

Как уже объяснял министр агрополитики Украины Николай Сольский, если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Экономические потери понесет не только Украина, но и весь мир.

"Вырастет цена на зерно – и не все страны смогут позволить себе покупать сельхозпродукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо", – предупреждал Сольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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