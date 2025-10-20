Цены выросли почти на 50%: сколько теперь стоит аренда жилья в пригороде Киева

В Украине цены на аренду квартир в пригороде Киева за год выросли почти на 50%, а медианные (средние) тарифы на аренду двухкомнатных квартир в Гатном достигли 22 тыс. грн. Основные причины – повышенный спрос и ограниченное предложение на вторичном рынке. Отмечается, что цены на покупку квартир также в основном выросли, но местами несколько упали.

Об этом OBOZ.UA стало известно из аналитики одного из профильных порталов для поиска недвижимости. За последний год медианные цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в большинстве населенных пунктов вокруг столицы выросли, при этом в отдельных городах наблюдается небольшое снижение стоимости при покупке.

Самой дорогой арендой однокомнатных квартир в сентябре 2025 года стали Софиевская Борщаговка и Гатное, где медианная стоимость достигла 15 тыс. грн (+15% и +11% соответственно по сравнению с прошлым годом). Самой доступной осталась Боярка – 8 тыс. грн за месяц, что на 14% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост медианной цены за год наблюдался в:

Гостомеле – 11 тыс. грн (+37,5%);

(+37,5%); Ирпене – 14 тыс. грн (+22%).

Двухкомнатные квартиры в пригороде стоили дороже. А именно:

Гатное – 22 тыс. грн (+47%);

(+47%); Крюковщина – 20 тыс. грн (+27%);

(+27%); Софиевская Борщаговка – 20 тыс. грн (+18%).

Самая дешевая аренда двухкомнатных квартир была в Боярке (12 тыс. грн, + 9%) и Борисполе (12 тыс. грн, + 20%). Самые высокие медианные цены на однокомнатные квартиры в сентябре 2025 года были зафиксированы в:

Софиевской Борщаговке – 2,5 млн грн (+12%);

(+12%); Петропавловской Борщаговке – 2,4 млн грн (+16%);

(+16%); Чабанах – 2,3 млн грн (+9%).

Самое дешевое жилье можно было приобрести в Дымерке – 969 тыс. грн (+16%), а в Боярке и Гостомеле цены составляли около 1,2 млн грн (+15% и +0,5% соответственно). В Буче и Ворзеле медианные цены на однокомнатные квартиры, наоборот, немного снизились – на 2-2,5% по сравнению с прошлым годом.

Двухкомнатные квартиры самые доступные также в Дымерке – 1,4 млн грн, что одновременно стало самым большим годовым ростом (+44%). Самые высокие медианные цены на двухкомнатные квартиры наблюдались в:

Петропавловской Борщаговке – 3,5 млн грн (+19%);

(+19%); Софиевской Борщаговке – 3,5 млн грн (+11%);

(+11%); Крюковщине – 3,4 млн грн (+25%).

Единственными населенными пунктами с незначительным падением цен стали Гатное и Новые Петровцы. Там двухкомнатные квартиры стоили 3,1 млн грн и 2,7 млн грн соответственно, что на 4,5% меньше, чем в прошлом году.

