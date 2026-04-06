Цены во всем мире неожиданно развернулись: стоимость популярного продукта может резко измениться

Об этом сообщает UkrAgroСonsult. Причиной такой ситуации на рынке стали неожиданно хорошие урожаи какао-бобов, а также переписывание рецептуры какаосодержащих продуктов

Какова ситуация на рынке

Расценки на какао-бобы, которые являются ключевым сырьем для шоколада, в последние недели упали до рекордно низких значений. Сейчас стоимость тонны какао-бобов на мировых биржах составляет около $3,25 тыс., тогда как годом ранее — $9,9 тыс. за тонну.

По сравнению с пиком цен, который был достигнут в декабре 2024 года, когда цены взлетели до $12 тыс. за тонну, сейчас какао-бобы подешевели в 3,6 раза.

Почему цены падают

Главный фактор – погода, которая в этот раз сыграла на стороне рынка. В Западной Африке, ключевом регионе производства, собрали значительно лучший урожай, чем ожидали. Аналитики, которые еще вчера говорили о дефиците в сезоне 2025/26, теперь вынуждены пересматривать прогнозы – и это дополнительно давит на цены, особенно на фьючерсы.

Плюс эффект высоких цен в прошлом. Когда какао стало "золотым", производители начали экономить: уменьшали его долю в продуктах, меняли рецептуры. В итоге спрос просел – и сейчас это тоже играет против роста цен.

Почему шоколад не дешевеет

Несмотря на то, что какао подешевело в разы, шоколад в магазинах дешевле не стал. И здесь все не так быстро работает.

Во-первых, многие производители до сих пор привязаны к долгосрочным контрактам, заключенным еще по высоким ценам. Во-вторых, они уже перестроили производство под дорогое какао – и возвращать старые рецептуры не спешат, потому что это дополнительные расходы.

В результате имеем знакомую ситуацию: сырье падает в цене, а конечный продукт – нет. И быстрого удешевления шоколада пока что ждать не стоит.

