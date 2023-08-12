Цены в Украине развернулась на 180 градусов: что с продуктами 

В Украине в июле 2023-го потребительские цены на продукты питания уменьшилась на 2,1%. Фактически тенденция с подорожанием остановилась, а цены начали постепенно снижаться.

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Оьб этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Уменьшение цен произошло впервые с августа 2021-го, добавил директор института, академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, торможение темпов роста потребительских цен на продукты питание произошло преимущественно за счет падения их уровня на овощи (-18,2% против июня), яйца (-4,1% до мая), фрукты (-1,3%), масло подсолнечное (-0,8%), макаронные изделия (-0,2%), а также хлеб и хлебопродукты (-0,1%).

Сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу и продукты из рыбы (+0,7%). Также в июне уменьшение сменилось ростом цен на сыры (+0,3% против -0,5% к маю), масло (+0,3% против -0,1%), молоко (+0,2% против -0,5%). Также возобновился рост цен на сахар: +1,2% против нулевого прироста у июне, проинформировал ученый.

"То есть июль оправдал ожидания ученых Института аграрной экономики по поводу уменьшение потребительских цен под давлением поступления продуктов нового урожая, в первую очередь овощей. Также подтвердились прогнозы о возможном возобновлении роста потребительских цен в июле на переработанные продукты питания и продукты животноводства в связи с удорожанием электроэнергии и горючего, что может остановить тенденцию кпадение потребительских цен уже в августе", – подытожил Юрий Лупенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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