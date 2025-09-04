Цены стабильно растут на 5-10%: за какими квартирами охотятся украинцы в западных регионах

В западных регионах украинцы выбирают квартиры не только по цене, а по комфорту, безопасности и комплексной инфраструктуре – спрос растет на бизнес- и премиум-класс. Цены на первичное жилье стабильно растут на 5-10% ежегодно, а рынок сохраняет прогнозируемую динамику и инвестиционную привлекательность.

Об этом рассказали девелоперы, которые работают в западных регионах в комментарии СМИ. Эксперты отмечают, что рынок первичной недвижимости Львова меняет приоритеты покупателей.

"Современный тренд – жилье "со всем необходимым" в пределах ЖК. Покупатели все чаще ожидают продуманную инфраструктуру: торговые помещения, кафе, спортивные и детские зоны, пространства для работы и отдыха. Люди стремятся к жизни в 15 минутах от дома", – отмечает одна из руководительниц отдела продаж агентства недвижимости.

Особое внимание уделяется формированию сообществ. Отмечается, что внутренние дворы без машин, пространства для отдыха и работы – это то, что сейчас ценят покупатели. Безопасность и энергоэффективность также становятся ключевыми факторами выбора.

Интересно, что спрос смещается и за пределы города – Винники, Лисиничи, Брюховичи и Сокольники привлекают тех, кто ценит природу и спокойствие, но ищет комплексную инфраструктуру. По словам экспертов, на спрос влияют несколько ключевых факторов:

безопасность: квартиры с продуманными укрытиями и инженерными решениями, обеспечивающими защиту, имеют преимущество;

квартиры с продуманными укрытиями и инженерными решениями, обеспечивающими защиту, имеют преимущество; миграционные процессы: Львов остается важным хабом внутренней миграции, что увеличивает количество потенциальных покупателей;

Львов остается важным хабом внутренней миграции, что увеличивает количество потенциальных покупателей; инвестиционная привлекательность: покупка жилья на старте строительства остается выгодной, поскольку позволяет "выиграть" на дальнейшем росте цены;

покупка жилья на старте строительства остается выгодной, поскольку позволяет "выиграть" на дальнейшем росте цены; государственные программы: программа "еОселя" стимулирует покупателей к приобретению жилья под льготные кредиты;

программа "еОселя" стимулирует покупателей к приобретению жилья под льготные кредиты; репутация застройщика: надежные компании с проверенными объектами и прозрачными процессами пользуются большим спросом.

Львов демонстрирует умеренный рост цен – на 5% за полугодие. Спрос остается устойчивым, благодаря развитию городской инфраструктуры, внутренней миграции и появлению современных ЖК. Количество доступных объектов выросло на 6-8% за год, что отражает стабильность рынка.

Эксперты прогнозируют умеренное повышение цен в пределах 5-10% годовых с акцентом на бизнес- и премиум-класс, где уделяется внимание не только квадратным метрам, но и комплексности инфраструктуры, энергоэффективности и безопасности. Ивано-Франковск характеризуется высоким спросом на инвестиционные квартиры "на этапе фундамента" и бизнес-класс.

Одна из девелоперов отмечает активное развитие концептуальных проектов с дизайнерскими фасадами, подземными паркингами и продуманными общественными пространствами. В то же время, Ужгород демонстрирует активный рост цен – на 15-20% в год.

Средний квадратный метр бизнес-класса стоит $1 200-1 500, премиум-класс – $1 600-2 000. Новые игроки на рынке повышают конкуренцию и качество проектов. Покупатели стали более требовательными, уделяют внимание надежности застройщика, инфраструктуре и концепции "город в городе".

Спрос в Черновцах сосредоточен на современных жилых комплексах с продуманной архитектурой, закрытыми территориями и развитой инфраструктурой. Особенно популярны бизнес- и премиум-класс с комфортными планировками, панорамными окнами и безопасными двориками.

Репутация застройщика и наличие готовых объектов становятся ключевыми при выборе квартиры. Эксперты прогнозируют сохранение стабильного спроса на первичную недвижимость с акцентом на качество, безопасность и комплексный подход к созданию жилой среды.

в Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 8,99%, или более чем на 4 500 грн, – со средних 50 325 до 54 850 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

