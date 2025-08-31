Прежних цен больше нет: в Киеве ощутимо переписали стоимость квартир

В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 8,99% , или более чем 4 500 грн, – со средних 50 325 до 54 850 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно – удорожание составило 2%, или более 1 000 грн.

За месяц цены выросли на 1,2%, или 650 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,8%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от 40 050 до 119 700 грн в среднем. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 79 650 грн, и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. Там средние цены составляют около 40 050 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Дарницкий – в среднем 44 000 грн за квадратный метр;

Днепровский – 46 050 грн;

Соломенский – 48 500 грн;

Оболонский – 49 100 грн;

Святошинский – 50 000 грн;

Голосеевский – 54 900 грн;

Шевченковский – 66 850 грн;

Подольский – 68 950 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 114 200 грн.

Первичка едва живая

В целом же, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, в Украине рынок первичной недвижимости переживает не лучшие времена. Ведь, по его словам, такое жилье вообще не пользуется спросом.

"Потому что первичка – это не то, что про завтра, это про послезавтра. А в это хоть и верят, но ждать возможности нет. Потому что первичка – это когда у вас есть жилье, а вы хотите его улучшить. И в одном живете, а во второе вложили и ждете, пока построят", – признал Пилипчук.

Сложную ситуацию констатирует и исполнительный директор Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Виктор Несин. В разговоре с OBOZ.UA он отметил:

То жилье, которое сейчас выставлено на продажу, – это допродажа остатков со времен до полномасштабной войны.

То, которое строится, – это "строительство, которое было начато до большой войны".

"Первичный рынок, он такой", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания – на 1-16%. Больше всего – в Ривне. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 51 500 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!