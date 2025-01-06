Цены сразу на целый ряд продуктов возрастут: к чему готовиться украинцам

В течение следующих нескольких месяцев цены на украинские овощи возрастут около 15%. Высокая стоимость продукции в прошлом сезоне объясняется неурожайностью, кроме того, себестоимость выращивания тепличных овощей тоже очень дорогая.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" 6 января заявил заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Денис Марчук. По его словам, цены будут расти до сбора следующего урожая.

"Если мы говорим об овощах в целом, то негативный фактор, который привел к столь резкому удорожанию, – это неурожайность. И фактически к новому урожаю под открытым грунтом надеяться на удешевление цен на овощную группу не приходится", – сказал Марчук.

Он подчеркнул, что появление тепличных овощей не изменит ситуацию на рынке.

"Потому что выращивание в себестоимости их тоже достаточно дорого. Поэтому в течение еще периода (зимнего) - начало весны где-то на 15% цена на овощи еще вырастет", – сообщил Марчук.

Ранее это подтвердил и экономист Олег Пендзин рассказал. Он пояснил, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от урожайности, покупательной способности и инфляции. Больше всего будут дорожать картофель и другие овощи – овощи цены на эту категорию продуктов могут вырасти до 30-50%;

"Когда мы говорим о продовольственной корзине, то ее рост в среднем будет на уровне 9,5%. Однако важно понимать, что на отдельные категории продуктов, таких как овощи или яйца, цены могут вырасти значительно больше из-за низкой урожайности или подорожания сырья", – объясняет Пендзин. Инфляция влияет на все группы продуктов, но в разной степени:

Аналитик EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что обычно овощи из "борщового набора" дорожают весной, поскольку объемы качественной продукции заканчиваются в хранилищах. В то же время из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке уже увеличилось количество импортных овощей..

"Тогда мы импортируем необходимые объемы, а импорт, как правило, дороже, платить за него нужно в валюте, к тому же гривна продолжает терять свои позиции. Мы не исключаем, что во второй половине текущего сезона станет дороже и лук, потому что качественный просто закончится у местных производителей к марту-апрелю. А первый лук нового урожая мы можем получить традиционно в начале июня", – отмечает эксперт.

Также OBOZ.UA сообщал, что в декабре международные цены на сливочное масло завершили непрерывный рост, который длился последние 14 месяцев. Это произошло из-за сдержанного мирового спроса и накопления запасов. Поскольку украинские производители ориентируются в том числе и на экспорт, стоимость масла от отечественных производителей тоже может снизиться.

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