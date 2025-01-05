Во всем мире снижается стоимость популярного в Украине продукта: что происходит на рынке

В декабре международные цены на сливочное масло завершили непрерывный рост, длившийся в течение последних 14 месяцев. Это произошло из-за сдержанного мирового спроса и накопления запасов. Поскольку украинские производители ориентируются в том числе и на экспорт, стоимость масла от отечественных производителей тоже может снизиться.

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Об этом сообщили в продовольственном агентстве ООН (ФАО). Эксперты подсчитали, что в декабре 2024 года мировые цены на продовольствие в целом снизились – стоимость мяса выросла, но его более чем компенсировало падение цен на сахар, молочные продукты, растительные масла и злаки.

"Международные котировки на сливочное масло продемонстрировали наибольшее падение, завершив 14-месячную серию непрерывного роста из-за сдержанного мирового спроса и накопленных запасов", – говорится в сообщении.

Впрочем, среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО за 2024 год составило 129,6 пункта – это на 5,8 пункта (4,7%) выше показателя 2023 года. Это преимущественно обусловлено резким ростом цен именно на сливочное масло на фоне высокого спроса на этот продукт в мире и ограниченных экспортных поставок из-за нестабильных погодных условий, негативно повлиявших на производство.

Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре 2024 года составил 127,0 пунктов, снизившись на 0,5% по сравнению с ноябрьским уровнем. Это все еще на 6,7% выше, чем год назад, но и на 20,7% ниже пикового значения, достигнутое в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

В ноябре прошлого года цены на молочную продукцию в Украине действительно стремительно выросли, в результате чего стоимость сливочного масла увеличилась на 6,9%, сыра – на 2,9%, молока и йогуртов – на 10-15%. В среднем пачка сливочного масла стоила 100 грн. Причины – влияние мировых цен, рост стоимости сырья, энергоносителей и проблемы с логистикой и упаковкой.

Также OBOZ.UA сообщал, что цены на яблоки в Украине тоже бьют рекорды. При этом аналитики считают, что они долго держаться такими высокими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может позволить себе их приобрести, хотя на экспортном рынке высокие цены могут сохраняться долгосрочно.

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