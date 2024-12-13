Цены на основные продукты летят вверх: к чему готовиться украинцам

Из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке увеличилось количество импортных овощей. По этой причине цены на овощи заметно выросли и в последующие месяцы увеличатся еще сильнее.

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Об этом аналитик EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев сообщил hromadske. Он отметил, что обычно большинство позиций по борщевому набору дорожают весной, поскольку объемы качественной продукции заканчиваются в хранилищах.

"Тогда мы импортируем необходимые объемы, а импорт, как правило, дороже, платить за него нужно в валюте, к тому же гривня продолжает терять свои позиции. Мы не исключаем, что во второй половине текущего сезона станет дороже и лук, потому что качественный просто закончится у местных производителей к марту-апрелю. А первый лук нового урожая мы можем получить традиционно в начале июня", – отмечает эксперт.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что за неимением отечественной продукции в этом году завозить импортную начнут раньше весны. Фактически это уже начали делать, поэтому в ближайшее время цены имеют шансы увеличиться.

"Зимой будет плюс 15% к цене, включая тот момент, пока не появятся предложения украинских тепличников, а это апрель, май", – говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине

Стоимость некоторых продуктов, таких как картофель, морковь, столовая свекла и яблоки, выросла в 1,5-3 раза. Аграрные эксперты объясняют это несколькими факторами:

в течение июля в Украине держалась засушливая погода с экстремальными температурами, из-за чего многие хозяйства собрали менее половины от запланированных объемов;

значительная часть Херсонской области, где традиционно расположена большая часть сельскохозяйственных предприятий, оккупирована Россией, а территории других прифронтовых регионов обстреливаются или заминированы;

полагаться на импорт невозможно – в ноябре мировые цены на продовольствие достигли 19-летнего максимума, а необходимость доставки увеличивает цены еще сильнее;

рост цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, отсутствие достаточной инфраструктуры хранения и транспортировки продукции, которая была бы доступна для мелких производителей;

увеличение масштабов закупок овощей Вооруженными силами Украины из-за роста численности армии;

за неимением людей и техники фермеры не успевают собирать урожаи и вынуждены оставлять их на полях;

повышение стоимости топлива и рабочей силы;

торговые сети, рынки и торговцы увеличили маржу с 35-40% до 100%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что перед новогодними праздниками в Украине ожидается рост цен на большинство продуктов: овощи подорожают до 15%, фрукты – до 10%, а мясо – на 7-9%. Самые существенные изменения будут касаться картофеля, который может стоить до 37 гривен за килограмм, и импортированных фруктов, в том числе мандаринов и апельсинов.

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