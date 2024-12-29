Зависят от нескольких факторов: как изменятся цены на продукты в Украине в 2025 году

Цены на продукты Украины в 2025 году будут зависеть от урожайности, покупательной способности и инфляции. Больше всего будут дорожать овощи и картофель, тогда как мясо и молочные продукты будут расти в цене медленнее.

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Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в комментарии СМИ. По прогнозам, заложенным в бюджет Украины на 2025 год, уровень инфляции составит 9,5%. Однако этот показатель общий, и каждая группа товаров будет реагировать на экономические условия по-разному.

"Когда мы говорим о продовольственной корзине, то ее рост в среднем будет на уровне 9,5%. Однако важно понимать, что на отдельные категории продуктов, таких как овощи или яйца, цены могут вырасти значительно больше из-за низкой урожайности или подорожания сырья" , – объясняет Пендзин. Инфляция влияет на все группы продуктов, но в разной степени:

овощи: наиболее чувствительны к погодным условиям и урожайности, цены их могут возрасти до 30-50%;

яйца: из-за высокой стоимости комбикорма (кукуруза подорожала) цены в 2024 году выросли на 50% и этот тренд может продолжиться;

из-за высокой стоимости комбикорма (кукуруза подорожала) цены в 2024 году выросли на 50% и этот тренд может продолжиться; мясо: спрос на дорогие продукты снижается, поэтому рост цен будет ограничен (до 2-5%).

Украина остается одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции, поэтому урожайность оказывает непосредственное влияние на цены на внутреннем рынке. " 2023 год был урожайным, и это сдерживало рост цен. Но уже в 2024 году урожай картофеля сократился на 30%, а собрано было на 10 млн тонн зерна меньше. Как результат, цены на картофель выросли почти вдвое", – отмечает Пендзин.

В 2025 году тенденция будет зависеть от погодных условий. Если урожай будет благоприятным, рост цен удастся сдержать. В случае неблагоприятных условий следует ожидать значительного подорожания базовых продуктов.

Покупательная способность населения является еще одним ключевым фактором, влияющим на динамику цен. Согласно данным Центра Разумкова, 44% украинцев вынуждены экономить на питании, выбирая более дешевые продукты.

"Это означает, что спрос на дорогие товары, такие как мясо или сыры, уменьшается. Например, в 2024 году цены на мясо выросли всего на 2%, тогда как общая продовольственная корзина подорожала на 14-15%. Это классическая экономическая реакция: человек, имеющий меньшие доходы, выбирает более дешевые товары", – объясняет эксперт.

Спрос на дешевые продукты, такие как хлеб или картофель, растет, что приводит к их удорожанию. К примеру, в 2024 году цены на хлеб поднялись на 15%, а на картофель – почти на 30%. По словам Пендзина, в 2025 году следует ожидать следующие тенденции:

овощи и картофель: к весне 2025 года цены могут вырасти еще на 30-50%, но с появлением первых овощей с открытого грунта цены начнут снижаться;

к весне 2025 года цены могут вырасти еще на 30-50%, но с появлением первых овощей с открытого грунта цены начнут снижаться; хлеб и молочные продукты: повышение на 10-15% в зависимости от стоимости сырья;

повышение на 10-15% в зависимости от стоимости сырья; мясо: будет дорожать меньше всего из-за снижения спроса (2-5%).

"Мы видим, что дешевые продукты, такие как картофель или овощи, будут дорожать быстрее, тогда как дорогие продукты будут расти в цене медленнее. Это отражает реальную покупательную способность украинцев", – добавляет Пендзин.

Эксперт отмечает, что импорт товаров, в том числе овощей или фруктов, может частично сдерживать рост цен. Однако курс гривни не будет оказывать значительного влияния на общую ситуацию.

"Курс валют будет влиять преимущественно на импортную рыбу, которая и так занимает небольшую долю в рационе украинцев. В целом динамика курса гривны стабильна, поэтому неожиданностей здесь не предвидится", - резюмирует экономист.

Сезонность будет оставаться ключевым фактором ценовой динамики в 2025 году. В начале года продолжится рост цен на оставшиеся в хранилищах овощи, но уже в мае с появлением нового урожая цены начнут снижаться.

"Традиционно в Украине сезонные колебания влияют на стоимость овощей. К маю они будут дорожать, но с появлением нового урожая цены упадут. Это типичный для нас тренд", – пояснил Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевел картофель. В настоящее время производители продают ее по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (16-20 декабря).

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