Цены рухнули: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве заметно снизилась стоимость аренды квартир. За последние полгода удешевление составило более 2 000 грн, или 8,02%, – со средних 25 101 до 23 087 грн (по состоянию на конец декабря. Учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Впрочем, за год цены выросли. По данным M2bomber, на конец 2025 года удорожание составило почти 770 грн, или 2,98%.

Также выросла стоимость съема жилья в месячном разрезе – что может свидетельствовать о зарождении на рынке нового тренда. По данным аналитиков, удорожание составило почти 2 000 грн, или 9,04%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 17 000 до 30 250 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 13 250 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском и Оболонском районах – в среднем по 17 000 грн. А также:

Святошинском, Дарницком – по 17 500 грн.

Соломенском – 19 300 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Днепровском районе, где это стоит в среднем 30 250 грн. А кроме того:

В Подольском – 29 014 грн.

Шевченковском – 28 000 грн.

Печерском – 27 149 грн.

Голосеевском – 25 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 10,4%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 16 800 грн. Таких объявлений – 8,8%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 18 200 и 50 400 грн. Таких объявлений насчитывается по 8,5%.

В Украине ожидается подорожание квартир

Тем временем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – так как цены будут расти. По словам эксперта, удорожание квартир и домов являлось непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

"Если посмотреть историю любых войн в любых странах, то по их окончании цены на недвижимость росли. Поэтому будет подорожание", – считает он.

Также будет расти и спрос. Среди причин этого Пилипчук выделяет:

Возвращение из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановление страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026-м украинцы должны заплатить налоги на квартиры и дома. При этом размер налога по сравнению с предыдущим годом возрастет с 106,5 до 120 грн.

