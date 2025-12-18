Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры в 2026-м: как вырастет плата

В Украине в 2026-м необходимо заплатить налоги на квартиры и дома за 2025-й. При этом размер налога по сравнению с предыдущим годом возрастет с 106,5 до 120 грн.

Как говорится в разъяснении Государственной налоговой службы, налог надо уплатить с 1 июля по 1 сентября следующего года за предыдущий год. Штрафовать за задержку уплаты не будут, если вы не получили платёжку до 1 июля (статья 266.10.2 НКУ).

Вид недвижимости Когда платить Квартира площадь от 60 кв. м Дом площадь от 120 кв. м Дом и квартира площадь от 120 кв м площадь от 180 кв. м

В 2026 году украинцы уплачивают налог за 2025 год. При этом размер налога привязан к минималке по состоянию на январь прошлого года и не может быть больше чем 1,5% ее величины за прошлый год. Платить надо за каждый "лишний" квадратный метр. По состоянию на 1 января 2025-го минимальная заработная плата была на уровне 8000 грн, поэтому максимальная ставка налога – 120 грн за "лишний" квадрат.

Например, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4800 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение по размеру налога приняла местная власть.

При желании она может уменьшить ставку налога или увеличить норму жилья, то есть собирать меньше средств. Однако собирать больше (поднять ставку более чем 1,5% минималки или урезать норму жилья) запрещено.

Чтобы узнать больше, можно воспользоваться калькулятором ГНС. Посмотреть сформированные налоговые уведомления-решения можно в электронном кабинете при наличии электронного ключа или воспользовавшись мобильным приложением"Моя налоговая".

