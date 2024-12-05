Цены резко пересчитали: сколько в Украине теперь стоит популярный продукт

В Украине подорожала белокочанная капуста. Ныне производители реализуют свою продукцию по 20-27 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее. Таким образом, не исключено, что в скором времени цены на овощ вырастут и в супермаркетах.

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О подорожании рассказали аналитики EastFruit. Отмечается: основной причиной такого ценового тренда стало заметное повышение спроса – однако такая ситуация "преобладала только в сегменте продукции высокого качества".

"При этом предложение белокочанной капусты на рынке довольно ограничено. Многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, так как не исключают, что в ближайшие недели цены на данную продукцию могут продолжать расти", – говорится в сообщении.

Какие цены в супермаркетах

В то же время, в супермаркетах капуста пока дорожает. По данным "Минфина", 5 декабря крупные сети продают ее в среднем по 32,22 грн/кг, что почти на 1 грн превышает среднюю цену октября в 31,41 грн/кг.

В целом, цены колеблются от 29,9 до 34,9 грн/кг. В частности:

в Novus капуста стоит 32,99 грн/кг;

в Auchan – 29,9 грн/кг;

в Metro – 31,1 грн/кг;

Megamarket – 34,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в канун праздников растет спрос на манго, а его средняя цена уже достигла 575 грн/кг, что на 15% выше, чем в прошлом. Основными факторами подорожания являются логистические расходы, таможенные пошлины и валютные колебания, которые могут повлечь за собой дальнейший рост цен.

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