Надеяться на понижение цен не стоит: в Украине кардинально изменили стоимость ключевых овощей

Цены на тепличные огурцы и помидоры в Украине достигли рекордного уровня – 93 грн/кг и 107,5 грн/кг соответственно. Основные причины роста – дефицит местной продукции, рост затрат на энергоносители и повышение стоимости импортных овощей.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Этот скачок цен связан с сокращением объемов производства отечественной продукции, особенно в зимний период, когда овощи открытого грунта практически отсутствуют. Почему дорожают тепличные овощи:

рост расходов на энергоносители: в зимний сезон теплицы требуют значительных затрат на отопление. Повышение стоимости газа, электроэнергии и топлива оказывает непосредственное влияние на себестоимость выращивания тепличных культур;

в зимний сезон теплицы требуют значительных затрат на отопление. Повышение стоимости газа, электроэнергии и топлива оказывает непосредственное влияние на себестоимость выращивания тепличных культур; дефицит местной продукции: из -за ограниченных возможностей украинских производителей, доля импорта на рынке тепличных овощей растет;

-за ограниченных возможностей украинских производителей, доля импорта на рынке тепличных овощей растет; влияние импорта: значительная часть импортных овощей, в частности из Турции, также дорожает из-за повышения логистических расходов и таможенных пошлин. Импорт частично компенсирует дефицит, но не останавливает рост цен.

Спрос на тепличные овощи в Украине стабильно высок, особенно в зимний сезон, когда альтернативы в виде свежих овощей из открытого грунта почти нет. Это влечет за собой дополнительное давление на рынок и подталкивает цены вверх. По словам Попович, тенденция роста цен на тепличные овощи сохранится, особенно в условиях повышенных затрат на энергоресурсы.

Цены на тепличные овощи в супермаркетах

Подорожали помидоры и огурцы и в супермаркетах. В целом, стоимость овощей в крупных сетях колеблется от 99 до 189,5 грн/кг. В частности, в:

AТВ – 99,89 грн/кг;

Varus – 119,90 грн/кг;

Varus – 99,90 грн/кг;

Cильпо – 189 грн/кг;

Сельпо – 99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в канун праздников растет спрос на манго, а его средняя цена уже достигла 575 грн/кг, что на 15% выше, чем в прошлом. Основными факторами подорожания являются логистические расходы, таможенные пошлины и валютные колебания, которые могут повлечь за собой дальнейший рост цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!