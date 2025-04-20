Цены подскочили сразу на 50%: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Цены на украинский лук взлетели на 55% всего за неделю и сейчас оптовые цены составляют 14–20 грн/кг, а на полках супермаркетов стоимость колеблется от 24 до 28 гривен. Спрос растет каждый день, а дефицит качественной продукции только подогревает рынок.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. По информации экспертов, с начала текущего года впервые наблюдается существенный рост отпускных цен на лук, что явилось следствием уменьшения запасов на складах хозяйств и активизации спроса со стороны оптовых покупателей.

По состоянию на середину апреля 2025 года украинские фермеры больше не готовы продавать лук по прежним ценам. По результатам ежедневного мониторинга отпускная стоимость стартует от 14 грн/кг и может достигать 20 грн/кг. Это на 55% больше, чем неделю назад. Рост стоимости обусловлен двумя главными факторами: дефицитом продукции и повышенной закупочной активностью.

Большинство производителей уже распродали свои запасы, а те, кто сохранил хоть какое-то количество лука, умышленно придерживают товар, ожидая еще более высоких цен. Такая стратегия провоцирует настоящий ажиотаж на рынке, когда спрос существенно превышает предложение, особенно, если речь идет о качественной продукции.

Цены на лук сейчас уже на 59% выше, чем в тот же период 2024 года. Это свидетельствует о системных проблемах с урожайностью, логистикой и сохранностью овощей. По мнению участников рынка, нынешняя положительная для фермеров ценовая тенденция продержится по меньшей мере до момента поступления на рынок нового урожая, который ожидается летом. Очевидно, что этот рост цен станет вызовом для конечного потребителя – рядового украинца, ведь подорожание овощной продукции влечет удорожание целого ряда продуктов питания.

Цены на лук в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 23 до 29 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 24 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

"АТБ" – 24,89 грн/кг;

"Сельпо" – 28,60 грн/кг;

Varus – 25,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на мясо в Украине значительно выросли из-за праздничного спроса, инфляции и уменьшения поголовья. Больше всего на полках супермаркетов подорожала свинина – на 42 гривны за килограмм за последний месяц.

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