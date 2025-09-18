Цены подскочили сразу на 19%: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

В Украине подскочили цены на тепличные огурцы. Из-за сокращения предложения производители подняли стоимость этого салатного овоща почти на 20%, в сравнении с прошлой неделей (8-14 сентября) – вплоть до 45 грн/кг.

Об этом сообщают в EastFruit. Подорожание связано и с объективными причинами – сезон грунтовых огурцов завершен, поэтому предложение этих овощей стало ограниченным.

Что происходит на рынке

Украинские тепличные предприятия поставляют огурцы на рынок за 25-45 грн/кг. Это в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, но при этом почти на треть (на 29%) меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.

Операторы рынка связывают повышение цен сразу с несколькими факторами. А именно:

с довольно ограниченным предложением этих овощей на фоне практически полного прекращения поставок продукции открытого грунта ;

; с погодой – в прохладных и пасмурных условиях выборка в тепличных комбинатах Украины заметно сократилась, поэтому нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей.

При этом многие производители не исключают, что в будущем цены на огурцы продолжат расти. Они связывают это с активным спросом и дальнейшим сезонным сокращением предложения тепличных овощей.

Цены на огурцы в супермаркетах

Но полок магазинов подорожание огурцов еще не добралось. Согласно данным "Минфин" средняя цена овоща в крупнейших торговых сетях, зависимо от сорта, составляет от 34,99 до 74,70 грн/кг, что практически на 10 грн меньше их стоимости в августе. Собственный мониторинг цен OBOZ.UA показал, что их продають по 29,90-45 грн/кг. В частности:

Novus – 34,99 грн/кг;

Auchan – 34,90 грн/кг;

Metro – 29,90 грн/кг;

"Сильпо" – 57,70 грн/кг;

Megamarket – 45,00 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине увеличили посевные площади под картофель, что привело к росту урожайности, но на оптовых рынках цены на корнеплод остаются умеренными. На основных оптовых рынках страны овощ стоит 12,5-15 грн/кг, а нынешние цены уже назвали самыми низкими.

