Цена на популярный продукт в Украине достигла самого низкого уровня: сколько стоит теперь

В Украине увеличили посевные площади под картофель, что привело к росту урожайности, но на оптовых рынках цены на корнеплод остаются умеренными. На основных оптовых рынках страны овощ стоит 12,5-15 грн/кг, а нынешние цены уже назвали самыми низкими.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко.

Она отметила, что, кроме непосредственного увеличения посевных площадей на 20% (что случилось на фоне высоких цен в прошлом сезоне), урожайность картофеля тоже повысилась. Это видно даже несмотря на то, что выкопана лишь половина площадей.

"Часть производителей уже называет цифру до 30% прироста по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший – лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано. Но урожай хорош не только в Украине, но и в Европе", – объяснила эксперт Самойличенко.

Она добавила, что избыток на рынке и создает давление на цену картофеля. Цены на овощ на оптовых рынках остаются стабильными, но аналогичными прошлогодним:

"Шувар" (Львов) – 12,5 грн/кг;

"Столичный" (Киеве) – от 12 до 15 грн/кг.

Нынешние цены на картофель эксперт назвала самыми низкими в этом сезоне – в условиях отсутствия хранилищ фермеры вынуждены реализовывать урожай сразу после выкапывания. Поэтому по мере завершения уборки и наступления холодов стоимость может возрасти.

Также Самойличенко отметила, что ситуация на рынке зависит не только от украинского урожая, но и от импорта. Границу начали пересекать фуры с польскими картофелем – его экспортная цена около 6 грн/кг, что делает его конкурентоспособным даже с учетом логистики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с середины октября в Украине ожидается существенное подорожание продуктов. Больше всего вырастет цена на подсолнечное масло — примерно на 40%, также поднимутся цены на мясо, молочные продукты и овощи. В то же время картофель останется стабильной, но дефицит хранилищ и сезонность могут изменить ситуацию уже весной.

