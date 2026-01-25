Цены обвалились: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последние полгода удешевление составило более 3 200 грн, или 13,03%, – со средних 24 659 грн до 21 445 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Видео дня

За месяц же цены снизились на 5,48%. По данным M2bomber, по сравнению с концом декабря-2025, удешевление составило более 1 200 грн.

А вот за год снижение цен оказалось практически незаметным. Оно составило 0,93%, или 201 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 000 ,14 400, 16 800 и 18 400 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 10%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 8,6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 400 грн. Таких объявлений насчитывается по 12,8%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 14 750 до 35 000 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет 20 250 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Дарницком районн – в среднем по 14 750 грн. А также:

Оболонском – 17 000 грн.

Святошинском – 17 500 грн.

Деснянском – 18 000 грн,

Соломенском – 19 300 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе, где это стоит в среднем 35 000 грн. А кроме того:

В Днепровском – 32 000 грн.

Подольском – 29 014 грн.

Печерском – 27 149 грн.

Голосеевском – 24 000 грн.

Украинцы планируют массово покупать жилье, но оно будет дорогим

В то же время, говорится в исследовании одной из крупнейших отраслевых платформ, уже сейчас каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших 5 лет. Наибольший интерес, подчеркивается, вызывают малобюджетные квартиры и жилые дома на вторичном рынке.

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук, после войны в Украине ожидается существенное подорожание недвижимости. По его словам, дело в том, что рост цен на квартиры и дома является непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

Впрочем, отметил он, спрос на жилье также будет расти. Как объяснил эксперт, потребность украинцев в жилье увеличится из-за ряда факторов. В частности:

Возвращения из армии защитников, которые "начнут покупать жилье".

Восстановления страны – ведь восстановить надо будет "миллионы квадратных метров".

Вместе с тем, констатирует эксперт, восстановление самого рынка будет происходить постепенно. И начнется оно с относительно дешевого жилья.

"В первые где-то 2-3 года будет расти экономсегмент. А потом, когда люди поднимутся, уже будет расти средний – то есть комфорт, бизнес", – прогнозирует Пилипчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли новую жилищную реформу – отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!