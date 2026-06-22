Цены "обвалились": сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и крестики

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 19 июня стоил 6002,05 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 1998,88 грн. При этом по сравнению с серединой мая, цены заметно снизились: 999,9-я проба подешевела более чем на 508 грн, а 333-я – почти на 170 грн.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 1864,19 грн за 1 грамм (стало дешевле почти на 170 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 4862,15 грн/грамм. Что сразу почти на 411 грн ниже, чем было в середине мая. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

сломанные украшения;

старые цепочки, серьги, кольца;

зубное золото;

технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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