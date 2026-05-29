Будет ли стремительный обвал гривни летом 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара

В течение 20-х чисел мая официальный курс доллара в Украине обновил несколько исторических рекордов – и 28 мая составлял 44,3 грн. Впрочем, говорить о катастрофическом падении гривни не приходится – с начала месяца нацвалюта потеряла лишь 34 копейки.

Не ожидается обвала гривни и летом. По прогнозам экспертной среды, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания. Однако:

Во-первых, не только в сторону роста курса доллара, но и в сторону его снижения.

Во-вторых, даже при условии максимального роста валюта не перешагнет отметку в 45 грн/доллар.

OBOZ.UA разбирался, что будет определять курс доллара летом 2026 года, сколько будет стоить валюта. И в чем советуют хранить сбережения в экспертной среде.

Гривня подешевеет, но не упадет

Как рассказали OBOZ.UA в аналитики финансового маркетплейса КИТ Group, когда сегодня заходит речь о девальвации гривни, то речь идет не о риске обвала, а об обычных курсовых колебаниях. Следовательно, "резких потерь курса гривни не должно быть" – ведь Нацбанк:

пристально следит за ситуацией;

полностью удовлетворяет спрос на валюту на межбанковском рынке.

"Можем сегодня говорить об ожидаемой возможной мягкой и контролируемой девальвации в течение следующих нескольких месяцев. Которая, однако, не несет финансовых рисков ни экономике страны, ни гражданам", – объяснили специалисты.

Причину же этого, по словам, экономиста, координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, следует искать в отрицательном торговом балансе Украины. Ведь сейчас, отметил он, Украина "экспортирует на около 25 млрд долларов, а импортирует на более 70 миллиардов".

"Но ежегодно международные партнеры присылают нам 40-50 млрд долларов различной помощи. И в основном это безвозвратная помощь – гранты, макрофин, средства за счет арестованных российских активов. Следовательно, поступление валюты у нас ежегодно превышает ее отток. Поэтому никаких рисков для того, чтобы гривня существенно девальвировала, нет", – акцентировал эксперт.

Несмотря на это, признал Гетьман, "и Кабмин, и НБУ понимают, что поправить этот баланс нужно". Следовательно, девальвации гривни вряд ли удастся избежать.

"Стандартная политика Нацбанка, который в режиме управляемой гибкости формирует курс, это, прежде всего, торговать инфляцией. Что у него достаточно успешно получается. Ведь для этого не нужно слишком быстро отпускать гривню", – пояснил эксперт.

Вместе с тем, признал он, в Кабинете министров предпочли бы, чтобы этот процесс происходил немного быстрее. Впрочем, пока обоим ведомствам удается достигать компромисса, в связи с чем, "никаких сногсшибательных изменений не произойдет – девальвация будет очень мягкой, постепенной, почти незаметной".

Кроме того, отметил он, риски значительного ускорения девальвации отсутствуют и поскольку Нацбанк накопил "колоссальные золотовалютные резервы – более 50 млрд долларов". Более того, отметил Гетьман, этих запасов регулятору хватит, чтобы "сглаживать эти колебания еще в течение многих лет". Причем даже несмотря на значительный перекос торгового баланса.

Курс будет "шатать" – однако ситуативно

Вместе с тем, подчеркивают в КИТ Group, традиционно летний сезон не является периодом курсовых качелей. Они напоминают, что в 2025 году:

в начале июня средневзвешенный курс на наличном рынке был 41,55 грн/доллар;

в конце августа – 41,37 грн/доллар.

Впрочем, констатируется, этот период охарактеризовался также заметными колебаниями курса. Однако главное – разнонаправленными, когда гривня то укреплялась до 41,45 грн/доллар, то девальвировала до 41,85 грн/доллар.

Не исключается такой сценарий и в 2026 году. В частности, по словам специалистов, июнь-июль пройдут под знаком постоянных колебаний – как в сторону укрепления гривни, так и в сторону девальвации.

"Однако мы уверены, что НБУ как главный маркетмейкер будет пристально следить за ситуацией. И гасить чрезмерный спрос через регулярные интервенции валюты на межбанковском валютном рынке", – отметили специалисты.

Ожидает курсовых колебаний и руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. В разговоре с OBOZ.UA он признал: доллар будет "шатать" – однако, по его словам, значительного влияния на общую ситуацию это не окажет.

"Какие-то колебания могут быть – скажем, в течение нескольких дней из-за каких-то временных перекосов в спросе и предложении. Но серьезной тенденции на укрепление или ослабление гривни я бы не ожидал", – спрогнозировал он.

Более того, акцентировал Паращий, даже если предположить, что на рынке начнется стабильное движение, то, скорее, оно будет в сторону укрепления гривни. То есть, курс доллара начнет снижаться.

За чем следить, планируя обмен валют

В целом же, констатируют специалисты, факторов, которые будут определять курс доллара в Украине летом, несколько. Главным же, отметили в КИТ Group, конечно же, является, война. Ведь именно она, констатируется, приводит к:

высокому дефициту госбюджета;

потере территорий, людей, бизнесов, инфраструктуры;

сокращению экономической способности;

зависимости от международной помощи;

дефицитному торговому балансу.

Из более конкретных факторов, по словам специалистов, следует обращать внимание на обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры. Поскольку в случае новых сильных ударов возникнет повышенная потребность в импорте дорогостоящего оборудования.

"Логичным образом возрастет спрос на валюту и возрастут объемы интервенций НБУ на межбанковском рынке. Это может усилить давление на гривню, которая начнет активнее девальвировать", – признали аналитики.

С другой стороны, констатировали они, даже при таких условиях обвала нацвалюты не произойдет. Ведь "поддержку гривне будут оказывать регулярные транши от партнеров Украины и кредитные поступления от ЕС и по программе с МВФ".

А вот война в Иране, по их словам, свою роль для валютного рынка Украины уже сыграла – из-за существенного подорожания нефти, а с ней и горючего на АЗС. Поэтому усиление ее влияния на общую ситуацию, прогнозируется, станет возможным только в случае окончания конфликта.

В таком случае, объяснили в КИТ Group, "цена на нефть должна пойти вниз". А это:

существенно сократит потребности отечественных импортеров в объемах покупки валюты;

соответственно, "курс может развернуться в сторону укрепления гривни".

Как повлияет на курс сезон отпусков

А вот сезон отпусков, по словам Паращия, на курс вряд ли повлияет. Ведь:

Для путешествий по Украине люди вряд ли будут скупать валюту.

Из-за войны зарубежные отпуска сейчас не так распространены, как раньше.

"Фактор внутренних отпусков точно не будет влиять на увеличение спроса на иностранную валюту. Скорее наоборот, для таких целей украинцы могут ее продавать", – спрогнозировал эксперт.

Каким будет курс доллара в Украине летом

В целом, отметил Паращий, в течение лета 2026 года наличный курс будет находиться в рамках, "в которых был в течение последнего месяца". Следовательно, эксперт ожидает курса в 43,5-44,5 грн/доллар.

По словам же Гетьмана, значительных сдвигов также ожидать не стоит. Он прогнозирует, что курс будет находиться в мехах 44-45 грн/доллар – ведь "ничего более радикального Национальный банк просто не позволит сделать".

По базовому же сценарию КИТ Group, официальный курс в течение июня-июля будет находиться в рамках 44,2-44,9 грн/доллар. А вот в более поздние периоды 2026 года допускается курс в 45,1-45,9 грн/доллар.

"К сожалению, война в Украине является мощным "черным лебедем". И даже при условии, что партнеры Украины продолжат оказывать масштабную финансовую поддержку, торговый баланс слишком уж склоняется в сторону импорта, а риски новых повреждений инфраструктуры остаются высокими. Однако мы уверены, что НБУ как главный маркетмейкер будет пристально следить за ситуацией и гасить чрезмерный спрос", – отметили специалисты.

Что будет с курсом доллара с 1 июня 2026 года

Вместе с тем, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева, в июне валютный рынок Украины "скорее всего, будет оставаться под контролем". По ее словам:

Риски никуда не исчезнут.

Но они уравновешиваются действиями НБУ, ожиданием внешней помощи и отсутствием признаков неуправляемой инфляции.

"Национальный банк остается главным участником, который не позволяет рынку переходить от нормальных колебаний к хаотическим изменениям. Режим "управляемой гибкости" позволяет держать курсовые изменения в сбалансированном состоянии. В то же время НБУ через валютные интервенции сглаживает чрезмерный спрос и не дает краткосрочным перекосам разрушать "архитектуру" рынка", – объяснила она.

Вместе с тем, отметила Мустафаева, во время первого месяца лета спрос на валюту будет оставаться ощутимым. Ведь импортеры, энерготрейдеры, бизнес, который закупает товары и сырье за рубежом, будут продолжать формировать его значительную часть.

Несмотря на это, акцентируется, пока нет оснований ожидать, что дисбаланс спроса и предложения станет критическим. По базовому сценарию:

он может оставаться в пределах 10-15%;

это приемлемо для текущей рыночной ситуации.

"При таких обстоятельствах НБУ для уравновешивания рынка могут понадобиться интервенции на уровне примерно 800-900 млн долларов в неделю. Это "рабочее состояние" поддержания баланса между спросом и предложением. Июньский валютный рынок, скорее всего, будет оставаться под контролем", – объяснила эксперт.

А потому, констатировала она, базовый прогноз на июнь мало чем будет отличаться от майского. Поэтому доллар будет торговаться в диапазоне 44-44,5 грн.

Стоит ли скупать доллары

Вместе с тем, признал Гетьман, в текущих условиях инвестирование в доллары – как и другие валюты – является "не очень интересным". Дело в том, что, по его словам:

Доллар "приумножается буквально на 5-6% ежегодно".

Следовательно, максимумом в таких условиях является сохранение сбережений на первичном уровне.

"Если есть определенные сбережения, то лучшим решением является инвестирование – это ОВГЗ или военные облигации. Которые максимально гарантируются государством и доходность по которым составляет около 16-17% годовых без налогов", – пояснил эксперт.

Впрочем, полностью отказываться от валютных инвестиций, все же, тоже не стоит. Ведь, пояснили в КИТ Group, ее можно "легко как приобрести в банках и пунктах обмена валют, так и продать". Что повышает независимость и в случае чрезвычайных ситуаций, позволяет оперировать своими средствами в реальном времени.

"Иностранная валюта является удобным и выгодным инструментом сохранения накоплений. Лучше всего выбирать для этого ликвидную валют – доллар и евро", – резюмировали аналитики.