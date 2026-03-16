Цены на яйца резко переписали: украинцев предупредили о еще больших изменениях

В Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с февраля-2025 по февраль-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 32,4%. При этом в экспертной среде предупреждают: цены продолжат расти.

В месячном же разрезе, по данным Госстата, яйца подорожали не так сильно. Рост составил лишь 3,1%.

Согласно же мониторингу OBOZ.UA с середины февраля цена на нефасованные яйца (категории С1) резко выросла – сразу на 0,84 грн/штука (8,4 грн/десяток). Посреди февраля крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 7 грн/штука (70 грн/ десяток). В частности:

Auchan – 6,6 грн/шт. (66 грн/десяток);

"Фора" – 6,89 грн/шт. (68,9 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 6,89 грн/шт. (68,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7,6 грн/шт. (76 грн/десяток).

Яйца будут дорожать

В то же время, в экспертной среде считают, что в ближайшее время цены на яйца продолжат расти. При чем существенно – на 10-15%. Причина – традиционный предпасхальный ажиотаж.

Впрочем, отмечается, повышенный спрос – не единственный фактор, который будет влиять на стоимость продукта. Росту цен будут также способствовать:

сезонное уменьшение производства;

расходы на корма и энергоносители.

