Рекордная цена за 10 лет: в Украине существенно выросла стоимость важного продукта

В Украине существенно выросли цены на молоко-сырье, которое является самой важной составляющей стоимости молочных продуктов. Так, в декабре они превысили уровень в 15 грн/кг – тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг. То есть произошел рост на 30%. Следовательно, в скором времени могут заметно вырасти цены и на сами молокопродукты.

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Об росте цен сообщили в Союзе молочных предприятий Украины. Там отметили: декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки составил 41,4 евро за 100 кг. Что является самым высоким уровнем, "как минимум, за последние 10 лет".

"Цена выше 40 евро/100 кг (а именно 40,7 евро/100 кг) наблюдалась в Украине за этот период только один раз – в ноябре 2021 года. И это явилось следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года. В 2023 году соответствующий уровень цены был также достигнут в ноябре, однако в декабре 2023 года, в отличие от ситуации двухлетней давности, цены продолжили свой рост (еще +2%), достигнув исторического максимума", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: результатом этого стало то, что разница между уровнем цен в Украине и странах ЕС в течение года постоянно сокращалась. Что негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов отечественного производства, а следовательно:

на их конкурентоспособность;

уровень расходов населения на этот вид пищевых продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – молоко в Украине подорожало на 9,7%. А общие цены на еду – на 3,7%.

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