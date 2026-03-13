Цены на топливо в Украине летят "в космос": отменят ли налог и акциз

Несмотря на стремительный рост цен на автомобильное топливо в Украине, снижать ни НДС, ни акциз для правительство не планирует. Для стабилизации ситуации на топливном рынке будут применяться механизмы в рамках действующих программ.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила 13 марта во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Она пояснила, что все налоги и сборы поступают в доходную часть бюджета, из которой финансируется украинская армия.

"Поэтому программы, которые мы предлагаем, будут финансироваться в рамках действующих расходов и тех программ, которые есть в Министерстве экономики и в Министерстве соцполитики", – сказала премьер и добавила, что снижать НДС или акциз на топливо, чтобы "сбить" цены не будут.

В Раде предлагают отменить НДС на топливо

Следует отметить, что ранее на этой же неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15065, которым предлагается

снизить ставку налога на добавленную стоимость на автомобильное топливо с нынешних 20% до 5%;

или вообще отменить НДС по крайней мере для дизеля, которым преимущественно заправляют техники Вооруженных силами Украины и в сельском хозяйстве.

Кэшбек на топливо уже в апреле

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки для граждан, которые получат частичную компенсацию расходов на топливо. Программа будет реализована в рамках уже действующей системы кэшбэка и будет предусматривать:

15% кэшбэка на дизельное топливо;

10% кэшбэка на бензин;

5% кэшбэка на автомобильный газ.

Кэшбек будет действовать до 1 мая на АЗС, которые присоединятся к программе, а выплаты будут осуществляться на базе программы "Национальный кэшбек". То есть государство компенсирует определенный процент от стоимости приобретенного бензина, дизеля или автогаза.

Что предшествовало

Одним из факторов, который повлиял на цены на топливо, стала геополитическая эскалация на Ближнем Востоке. После обстрелов со стороны США и Израиля Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходило 20% всех потоков нефти, а также атаковал НПЗ соседних стран в регионе, чтобы посеять хаос на мировом энергетическом рынке.

Из-за этого цены на нефть и нефтепродукты на международных биржах стремительно выросли, что почувствовали и украинские потребители. По состоянию на 13 марта котировки на нефть превысили $100 за баррель.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на этом фоне США временно ослабили санкции против российской нефти. С 12 марта по 12 апреля все страны смогут закупать сырье российского происхождения, которое сейчас загружено в танкеры в морях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!