Цены на такси во время тревог могут ограничить: для киевлян готовят новые правила

Кабинет министров Украины рассматривает возможность ограничить тарифы на такси во время воздушных тревог, чтобы украинцам не приходилось платить заоблачные суммы даже за поездку на несколько километров. Также власти обсуждают работу метро и новые правила для различных типов угроз, но конкретного механизма ограничения цен пока нет.

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Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). По её словам, соответствующие вопросы обсуждались во время заседания парламентской фракции.

Почему хотят регулировать цены на такси

Во время воздушных тревог в крупных городах часть общественного транспорта может приостанавливать работу или двигаться с ограничениями. Из-за этого количество доступных автомобилей для перевозок может резко сокращаться, тогда как спрос на поездки, напротив, растет.

Особенно остро проблема проявляется во время длительных тревог, когда людям нужно добраться домой, на работу или на другой берег Днепра, а привычные маршруты общественного транспорта становятся недоступными. В таких условиях стоимость поездки на такси может существенно увеличиваться. Именно такой ситуации власти хотят не допустить.

По словам Василевской-Смаглюк, среди предложений есть регулирование цен для таксомоторных компаний во время тревог, чтобы короткие поездки не становились слишком дорогими. Фактически речь идет о ситуациях, когда человеку нужно проехать всего несколько километров, но из-за резкого роста спроса и ограниченного количества доступных автомобилей стоимость маршрута становится непропорционально высокой.

Могут изменить правила работы метро

Еще одним направлением, которое обсуждает правительство, является работа киевского метро во время воздушных тревог. В настоящее время в условиях опасности работа наземных участков общественного транспорта и отдельных маршрутов может быть ограничена из соображений безопасности. Для пассажиров это означает необходимость искать альтернативные способы передвижения по городу.

По словам депутата, власти рассматривают возможность не перекрывать так называемую "зеленую ветку" метро во время отдельных типов угроз. Отмечается, что это позволило бы пассажирам быстрее перемещаться между правым и левым берегами Киева даже в периоды длительных тревог.

Еще одно предложение, которое обсуждают представители власти, касается самой системы реагирования на воздушные тревоги. По словам Василевской-Смаглюк, может быть введена дифференциация тревог в зависимости от характера угрозы.

Что будет с тарифами такси

Пока что власти не обнародовали конкретных тарифов или предельной стоимости поездок, которую могут установить для такси во время воздушных тревог. Также неизвестно, речь пойдет о фиксированной цене, максимальной допустимой стоимости километра, ограничении коэффициента повышения тарифа или о каком-либо другом механизме.

Поэтому пока говорить о конкретных суммах, которые пассажиры будут платить во время тревог, преждевременно. В то же время для перевозчиков проблема имеет и другую сторону. Во время воздушной тревоги часть водителей может не выходить на маршруты или прекращать работу из соображений собственной безопасности. Из-за этого количество доступных машин уменьшается, а расходы и риски для водителей растут.

На данный момент речь идет именно о предложениях и обсуждениях. Окончательных правил относительно тарифов на такси во время воздушных тревог правительство пока не объявило.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина готовит масштабную реформу рынка такси, которая должна вывести из тени более 90% водителей, увеличить налоговые поступления до 8 млрд гривен в год и внедрить более простую модель легальной работы без открытия ФЛП (физическое лицо-предприниматель). В то же время эксперты предупреждают, что новые налоги, технические требования и страхование могут сделать поездки через Uklon, Bolt и другие сервисы дороже для пассажиров.

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