Таксистов хотят массово вывести из тени: подорожают ли поездки для украинцев

Украина готовит масштабную реформу рынка такси, которая должна вывести из тени более 90 % водителей, увеличить налоговые поступления до 8 млрд гривен в год и внедрить более простую модель легальной работы без открытия ФЛП (физическое лицо-предприниматель). В то же время эксперты предупреждают, что новые налоги, технические требования и страхование могут сделать поездки через Uklon, Bolt и другие сервисы более дорогостоящими для пассажиров.

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О масштабном теневом рынке рассказал эксперт Urban Research Center Киевской школы экономики Максим Терзи, пишут СМИ. По результатам исследования, в 2025 году украинцы совершили примерно 239 млн поездок через сервисы онлайн-заказа такси, что на 15 млн, или примерно на 7%, больше, чем годом ранее.

Благодаря такому росту рынок уже оценивается примерно в 1 млрд долларов, или около 46 млрд гривен. Онлайн-сервисы окончательно стали основным способом вызова автомобиля, а традиционные службы такси постепенно уступают им место.

Лишь каждый двадцатый водитель работает легально

Несмотря на масштабы рынка, уровень его легализации остается крайне низким. Эксперты подсчитали, что сегодня в Украине работают примерно 172 тысячи уникальных водителей, выполняющих заказы через цифровые платформы. Однако официальную лицензию на перевозку пассажиров имеют лишь около 9,5 тысячи человек.

Таким образом, лишь 5,5% водителей работают полностью легально, тогда как более 94% остаются вне действующего правового поля. Из-за этого бюджет Украины ежегодно недополучает примерно 4,5 млрд гривен налоговых поступлений.

Исследование также показало высокий уровень концентрации украинского рынка. Около 85% всех поездок обеспечивают две крупнейшие платформы — Uklon и Bolt. Еще примерно 7% приходится на Uber, тогда как остальную долю делят между собой более мелкие агрегаторы и локальные службы такси.

По мнению экспертов, такая структура даже облегчает предстоящую реформу. Поскольку большинство водителей уже работает через несколько крупных платформ, государству будет проще контролировать рынок и администрировать новые правила.

Как планируется легализовать водителей

Первый этап реформы уже фактически завершен. Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы; документ пока ожидает подписи Президента.

Новые правила предусматривают, что основная ответственность за администрирование налогов переходит от самого водителя к цифровой платформе. В частности, именно агрегатор будет:

идентифицировать водителя;

вести учет его доходов;

удерживать и перечислять налоги в бюджет.

При этом ставка налога составит 10% от дохода во время военного положения и 5% после его окончания. Отдельно предусмотрена льгота для тех, кто использует такси только в качестве дополнительного подработка. Если годовой доход такого водителя не превысит эквивалент 2 000 евро, он будет полностью освобожден от налогообложения.

Новый статус без открытия ФЛП

Параллельно Министерство развития, инфраструктуры и транспорта разрабатывает отдельный законопроект, который будет регулировать именно транспортную часть деятельности такси. Его ключевым нововведением станет появление нового статуса – автомобильного самозанятого перевозчика.

Такой механизм позволит работать легально без необходимости открытия ФЛП. Предполагается, что водитель:

будет получать электронный сертификат;

будет проходить подтверждение базовых требований;

будет регистрировать автомобиль в государственной системе;

будет проходить обязательный технический осмотр;

будет иметь действующее страховое покрытие.

Авторы исследования прогнозируют, что после полноценного запуска двух законодательных реформ ситуация может кардинально измениться. К 2030 году поступления от рынка такси могут вырасти до 8 млрд гривен ежегодно. При этом доля легально работающих водителей может увеличиться с нынешних 5,5% до примерно 90%, что фактически будет означать полную легализацию отрасли.

Почему такси может подорожать

Впрочем, легализация рынка может иметь и обратную сторону для пассажиров. Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов отметил в комментарии СМИ, что любые попытки вывести рынок из тени автоматически увеличивают расходы его участников. Речь идет об уплате налогов, оформлении документов, техническом осмотре автомобилей, страховании и выполнении других требований.

По его словам, цифровые платформы вряд ли согласятся снизить свою комиссию, ведь она уже заложена в их бизнес-модель. Водители также вряд ли смогут полностью взять дополнительные расходы на себя, поскольку уже несут значительные затраты на топливо, ремонт, амортизацию автомобилей и обслуживание.

В такой ситуации, по мнению эксперта, наиболее вероятен сценарий, при котором часть дополнительных расходов будет заложена в стоимость поездок. Это означает, что после введения новых правил цены на такси могут постепенно вырасти, хотя окончательный масштаб подорожания будет зависеть от конкурентной ситуации между крупнейшими платформами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали массово распространять сообщения о якобы введении нового налога для граждан, занимающихся сезонной подработкой. На самом деле Верховная Рада лишь зарегистрировала законопроект, который предлагает добровольный льготный режим налогообложения таких доходов без обязательной регистрации ФЛП.

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