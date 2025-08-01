Цены на продукты в Украине уже выше, чем в ЕС? Почему есть стало так дорого
В последние годы цены на продовольственные товары в Украине не только приблизились к европейским, но и превзошли некоторые из них. В частности, продукты в Украине уже стоят дороже, чем в Румынии, Словакии и Турции, а цены на сливочное масло на 25% выше, чем в Польше.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Аналитики объясняют это несколькими причинами, в частности:
- общей тенденцией к сближению украинских и европейских цен;
- разницей в ставках НДС;
- более высокими темпами продовольственной инфляции в Украине.
От чего зависят цены в Украине и ЕС
Аналитики объяснили, что в целом стоимость продуктов в Украине формируется под влиянием как внутренних (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос и т.д.), так и внешних факторов (мировых цен, доступа украинских производителей к внешним рынкам, объемов экспорта и импорта продуктов). В частности, такие товары подорожали и из-за Соглашения о зоне свободной торговли Украины с Европейским Союзом (ЕС).
Где дороже есть?
С 2016 года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 79% (в евровом эквиваленте), хотя в странах ЕС – только на 46%. Однако отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС неоднородно:
- хлеб, крупы, фрукты, овощи, пресноводная рыба – дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, труд и логистику;
- подсолнечное масло – дешевле (в частности, на 20-25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству;
- сливочное масло – дороже (в частности, на 20-25% по сравнению с Польшей) из-за высокой себестоимости производства и значительной государственной поддержки агропроизводителей в ЕС;
- свинина и молочные продукты – дороже польских из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке;
- мясо птицы и яйца – дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба.
Другой весомый ценовой фактор – разница в ставках НДС, которая во многих странах ЕС на базовые продукты питания снижена. Например, в Польше – это 5%, тогда как в Украине – 20%, хотя и с февраля 2022-го до марта 2024-го она была снижена до нуля для сдерживания продовольственной инфляции.
Также OBOZ.UA сообщал, что в нынешнем сезоне украинцы вряд ли смогут часто лакомиться украинскими фруктами, поскольку после весенних заморозков полки украинских супермаркетов заполнены преимущественно импортными вишнями, черешнями, сливами, абрикосами и персиками. А вместе с урожаем страна теряет и рыночные возможности.
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