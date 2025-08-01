Цены на продукты в Украине уже выше, чем в ЕС? Почему есть стало так дорого

В последние годы цены на продовольственные товары в Украине не только приблизились к европейским, но и превзошли некоторые из них. В частности, продукты в Украине уже стоят дороже, чем в Румынии, Словакии и Турции, а цены на сливочное масло на 25% выше, чем в Польше.

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Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Аналитики объясняют это несколькими причинами, в частности:

общей тенденцией к сближению украинских и европейских цен;

разницей в ставках НДС;

более высокими темпами продовольственной инфляции в Украине.

От чего зависят цены в Украине и ЕС

Аналитики объяснили, что в целом стоимость продуктов в Украине формируется под влиянием как внутренних (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос и т.д.), так и внешних факторов (мировых цен, доступа украинских производителей к внешним рынкам, объемов экспорта и импорта продуктов). В частности, такие товары подорожали и из-за Соглашения о зоне свободной торговли Украины с Европейским Союзом (ЕС).

Где дороже есть?

С 2016 года цены на продукты в Украине выросли в среднем на 79% (в евровом эквиваленте), хотя в странах ЕС – только на 46%. Однако отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС неоднородно:

хлеб, крупы, фрукты, овощи, пресноводная рыба – дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, труд и логистику;

– дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, труд и логистику; подсолнечное масло – дешевле (в частности, на 20-25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству;

– дешевле (в частности, на 20-25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству; сливочное масло – дороже (в частности, на 20-25% по сравнению с Польшей) из-за высокой себестоимости производства и значительной государственной поддержки агропроизводителей в ЕС;

– дороже (в частности, на 20-25% по сравнению с Польшей) из-за высокой себестоимости производства и значительной государственной поддержки агропроизводителей в ЕС; свинина и молочные продукты – дороже польских из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке;

– дороже польских из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке; мясо птицы и яйца – дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба.

Другой весомый ценовой фактор – разница в ставках НДС, которая во многих странах ЕС на базовые продукты питания снижена. Например, в Польше – это 5%, тогда как в Украине – 20%, хотя и с февраля 2022-го до марта 2024-го она была снижена до нуля для сдерживания продовольственной инфляции.

Также OBOZ.UA сообщал, что в нынешнем сезоне украинцы вряд ли смогут часто лакомиться украинскими фруктами, поскольку после весенних заморозков полки украинских супермаркетов заполнены преимущественно импортными вишнями, черешнями, сливами, абрикосами и персиками. А вместе с урожаем страна теряет и рыночные возможности.

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