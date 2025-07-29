В Украине образовался дефицит популярных летних фруктов: потерян почти весь урожай

В нынешнем сезоне украинцы вряд ли смогут часто лакомиться украинскими фруктами, поскольку после весенних заморозков, полки украинских супермаркетов заполнены преимущественно импортными косточковыми (вишнями, черешнями, сливами, абрикосами и персиками). А вместе с урожаем страна теряет и рыночные возможности.

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Об этом директор агрокомпании Дмитрий Остапенко рассказал EastFruit. Затруднительную ситуацию во фруктовой отрасли он объяснил наличием глубоких структурных проблем:

низким уровнем защиты садов;

отсутствием государственной поддержки;

недостаточным уровнем внедрения современных технологий.

"В этом году украинцы почти не увидят отечественного персика на полках. Более 90% фруктов – импорт. Это реальность", – утверждает Остапенко.

Садоводы нуждаются в помощи

Несмотря на то что, климатические условия позволяют Украине конкурировать в выращивании высококачественных персиков и нектаринов с Италией, Испанией или Грецией, на практике импорт побеждает. И из-за отсутствия системной поддержки импорт побеждает.

"Мы могли бы вытеснять импорт хотя бы в сезон – в июле-сентябре. Но должны признать: у нас просто нет для этого системной поддержки", – говорит Остапенко.

Потеря урожая грозит стране далеко идущими последствиями: недополучением валютных поступлений, сокращением рабочих мест и зависимостью внутреннего рынка от внешних поставок. К тому же, после таких тяжелых сезонов украинские садоводы не смогут восстановиться без сторонней поддержки.

"Импортозависимость во фруктовом сегменте – это вопрос не только экономики. Это вопрос продовольственной безопасности", – подчеркивает эксперт.

Дмитрий Остапенко призвал срочно формировать системную политику развития садоводства. Главными векторами государства должны быть ориентация на внутреннее потребление, экспорт и поддержку производителя.

Дефицит фруктов во всем регионе

Следует отметить, что о дефиците отечественных косточковых, украинцев предупреждали еще весной, когда из-за аномальных заморозков погибло до 80% абрикосового цвета, а некоторые агрокомпании потеряли до 90% ранних и до 30% поздних сортов персиков. Но фрукты в этом году значительно дороже еще и потому, что из-за непогоды фермеры были вынуждены применять дорогие методы сохранения остатков урожаев.

В то же время в этом году от непогоды пострадали и традиционные экспортеры фруктов в Украину. В частности Чехия и Сербия, в которых из-за похолодания может погибла значительная часть урожая абрикосов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, оптовые цены на арбузы в Украине упали на 36% и теперь они стоят на четверть меньше, чем в прошлом году. Причина в избыточном предложении и ухудшении качества из-за жары и засухи. Фермеры вынуждены продавать арбузы с убытками, даже несмотря на сокращение производства в результате оккупации Херсонщины и потери части урожая.

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