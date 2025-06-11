Цены на популярный в Украине продукт бьют рекорды: сколько стоит килограмм

Цены на прошлогоднюю свеклу в Украине бьют рекорды. Несмотря на то, что на рынок начали поступать корнеплоды нового урожая, стоимость овощей 2024 года продолжает держаться на многолетних максимумах.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Они отмечают, что цены локально снижаются, но все равно остаются очень высокими.

"Предложение свеклы урожая 2024 года на украинском рынке достаточно ограничено, но спрос на данные овощи со стороны покупателей остается высоким. Как следствие, цены на данные корнеплоды уже несколько месяцев находятся на рекордно высоком уровне по сравнению с ценами прошлого сезона", – утверждают эксперты.

На этом фоне свекла зависимо от качества и объемов партий поступает в продажу по 25-33 грн/кг. Это в среднем на 21% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики отмечают, что сезон новой свеклы нового урожая начался примерно в то же время, что и в прошлом году, а отпускные цены в настоящее время варьируются в диапазоне 32-40 грн/кг, хотя по мере увеличения предложения свеклы нового урожая цены на нее постепенно снижаются. При этом участники рынка считают, что в текущем сезоне данное снижение может быть незначительным из-за отсутствия давления на цены переходными запасами овощей прошлогоднего урожая.

Цены на свеклу в украинских супермаркетах

Ранее аналитики уже отмечали, что на украинском рынке наблюдаются признаки дефицита качественной свеклы. Согласно данным "Минфина", средняя стоимость этого овоща в магазинах остаются примерно в 1,5 раза выше закупочных – 48,90 грн/кг, и на 3,65 грн/кг дороже, чем в мае. При этом цены на молодую свеклу наоборот – снизились с 83,05 грн/кг до 60,60 грн/кг.

Собственный анализ цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны найти прошлогоднюю свеклу довольно сложно. Ее продают только:

Auchan – 48,90 грн/кг;

"Мегамаркет" – 48,90 грн/кг;

Varus – 49,90 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине назревает критический дефицит ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 грн за буханку. Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025-2026 годах хлебопекари вынуждены будут закупать дорогостоящее импортное сырье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!