В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами в супермаркетах

В Украине назревает критический дефицит ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 грн за буханку. Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025 – 2026 годах хлебопекари вынуждены будут закупать дорогое импортное сырье.

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Об этом рассказал директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в интервью СМИ. Ситуация, по его словам, уже сейчас выглядит критической, ведь часть муки, которую используют украинские хлебопеки, импортируется из Польши и стран Балтии.

Основной причиной дефицита эксперт называет нежелание отечественных аграриев выращивать рожь. Эта культура имеет более низкую урожайность по сравнению с пшеницей – около 40 центнеров с гектара против 60. Для сельхозпроизводителя это означает меньшие прибыли, поэтому выбор становится очевидным в пользу более выгодных зерновых.

Существенную роль в формировании нынешней ситуации сыграла и Беларусь. В течение длительного времени именно из этой страны импортировалась значительная часть ржи, необходимой для удовлетворения внутренних потребностей Украины. Это сделало выращивание ржи на родине экономически нерентабельным. Однако сейчас, когда поставки из Беларуси практически прекратились, страна оказалась в ситуации, когда собственного производства недостаточно для покрытия даже базовых потребностей.

Как подчеркивает Рыбчинский, цена на рожь выросла почти вдвое за последний год. Если в 2024 году тонна ржи стоила 6-7 тыс. грн, то в мае 2025-го – уже 12-14 тыс. грн. Аналогичный рост наблюдается и на рынке ржаной муки: с 10 тыс. грн в 2024 году до 18-20 тыс. грн за тонну в 2025-м.

Вполне логичным следствием дефицита станет стремительное подорожание ржаного хлеба. Однако, по словам специалиста, проблема еще глубже, ведь некоторые производители хлебобулочных изделий вообще могут отказаться от производства ржаного хлеба из-за нерентабельности. Импортная ржаная мука в разы дороже, а украинская становится все менее доступной.

Несмотря на сложности, эксперт видит и потенциальные положительные сдвиги. Ожидается, что высокие цены на рожь сделают эту культуру снова привлекательной для украинских аграриев. Как следствие, в сезоне 2026/2027 могут быть увеличены посевные площади под рожью, что стабилизирует ситуацию на рынке. Но на восстановление равновесия нужно время и 2025-2026 год будет периодом адаптации и испытаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, картофель, который является одним из основных продуктов на столах украинцев, продолжает дорожать. Цены на овощ урожая 2024 года выросли уже на 13% в сравнении с ценами прошлой недели, что является нормальным, поскольку на рынок постепенно поступает молодой картофель.

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