Цены на популярный овощ заметно изменились: украинцев предупредили о возможном дефиците

На фоне сокращения запасов и увеличения спроса в Украине опять начали расти цены на прошлогоднюю свеклу. Отпускная цена на эти корнеплоды от производителей уже достигает 33 грн/кг, что заметно дороже, чем на прошлой неделе.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Они отмечают, что на украинском рынке уже наблюдаются признаки дефицита качественной свеклы.

В связи с этим производители установили цену реализации прошлогодних корнеплодов на уровне 25-33 грн/кг. Это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (5-9 мая), а также на 36% выше прошлогодних цен.

"Очередное удорожание столовой свеклы игроки рынка связывают с заметной активизацией спроса оптовых компаний и розничных сетей. В то же время запасы качественной свеклы в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также положительно сказывается на ценовом уровне", – отмечают эксперты рынка.

При этом существенных сигналов к тому, что внутренний дефицит удастся в ближайшем будущем решить нет. Поэтому большинство ключевых производителей сходятся во мнении, что рост цен на свеклу сохраниться и далее.

Цены на свеклу в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость свеклы в магазинах примерно уже в 1,5 раза выше закупочных – 48,85 грн/кг. При этом собственный анализ цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны стоимость свеклы такая:

АТБ – 31,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 34,90 грн/кг;

Novus – 31,49 грн/кг;

Varus –44,90 грн/кг;

Auchan – 40,50 грн/кг;

"Сільпо" – 35,20 грн/кг.

При этом на рынок уже поступает молодая свекла, но цены на нее на 50-90% выше. Поэтому эти поставки не могут существенно повлиять на стоимость прошлогодних овощей.

Также OBOZ.UA сообщал о существенном падении цен на раннюю белокочанную капусту. Ныне производители отпускают ее в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (5-9 мая), что связывают с сезонным увеличением предложения овощей нового урожая.

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