Цены на популярный овощ в Украине продолжают снижаться: сколько теперь стоит килограмм

В Украине картофель снова подешевел ещё на 15 %; сейчас производители продают его по 12–20 гривен за килограмм. Эксперты прогнозируют, что из-за активного поступления нового урожая на рынок тенденция к снижению цен может сохраниться и в ближайшие недели. В настоящее время цены в супермаркетах составляют от 17 до 24 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным ежедневного мониторинга рынка, на этой неделе украинские производители вновь пересмотрели цены в сторону снижения. Причиной стали сезонные особенности рынка, когда практически во всех областях страны начинается активная уборка раннего картофеля.

По сравнению с прошлой неделей отпускные цены снизились в среднем примерно на 15%, что стало одним из самых заметных недельных снижений с начала сезона. В то же время конечная стоимость для покупателей в магазинах и на рынках может отличаться в зависимости от региона, торговой наценки, качества продукции и логистических расходов.

Почему картофель дешевеет

Эксперты объясняют, что основной причиной снижения стоимости является сезонный фактор. В июле большинство украинских хозяйств приступает к массовой уборке нового урожая. Ежедневно на рынок поступают все более значительные объемы продукции, из-за чего конкуренция между производителями усиливается.

Когда предложение значительно превышает текущий спрос, продавцы вынуждены постепенно снижать цены, чтобы быстрее реализовать урожай. Дополнительным фактором, влияющим на стоимость, остается качество раннего картофеля. Часть продукции пока не соответствует высоким стандартам хранения или внешнего вида, поэтому ее продают дешевле.

Несмотря на то, что в этом сезоне картофель уже несколько недель подряд дешевеет, нынешние цены остаются показательными по сравнению с прошлым годом. Аналитики отмечают, что за аналогичный период 2025 года картофель в Украине стоил в среднем примерно на 16% дороже, чем сейчас.

Чего ожидать в ближайшее время

Эксперты не исключают, что тенденция к снижению стоимости сохранится и в дальнейшем. По мере того как фермеры будут продолжать убирать урожай, предложение картофеля на украинском рынке будет еще больше увеличиваться. Если спрос не будет расти такими же темпами, продавцы могут и в дальнейшем пересматривать цены в сторону снижения.

В то же время дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий, объемов нового урожая, затрат на хранение продукции и общей рыночной конъюнктуры. Традиционно самые низкие цены на картофель наблюдаются именно в период массовой уборки урожая, после чего осенью рынок постепенно стабилизируется.

Цены на картофель в супермаркетах

По результатам мониторинга OBOZ.UA, ранний картофель в рознице сейчас продается в среднем по 21,41 грн/кг. В целом в крупнейших сетях супермаркетов 5 июля цены варьируются в диапазоне от 18,6 до 24 грн/кг:

"Varus" — 17,60 грн/кг (по акции);

"Сильпо" — 19 грн/кг (по акции);

"Auchan" — 21,90 грн/кг (по акции).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже в июле хлеб в Украине может подорожать примерно на 5%, а главной причиной называют увеличение расходов производителей на оплату труда после изменения условий призыва военнообязанных работников. В то же время резкого скачка цен из-за нового урожая зерна или дефицита муки в отрасли не прогнозируют.

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