В Украине переписали цены на популярный тепличный овощ: какая ситуация на рынке

В Украине дорожают тепличные помидоры. Из-за сокращения объемов импорта овоща из Турции его цена выросла на 12% за килограмм. Сейчас же украинские супермаркеты продают томаты по 129-164 грн/кг.

Об этом сообщает EastFruit. Они прогнозируют, что уже на следующей неделе цены на помидоры начнут сокращаться.

Почему дорожают помидоры

Аналитики объяснили, что в это время года Турция является основным поставщиком тепличных помидоров в Украину. Но в последние недели объемы поставок несколько снизились, что побудило продавцов незначительно повысить отпускные цены на эту продукцию.

В то же время спрос на такие помидоры со стороны оптовых компаний и розничных сетей пока невысокий. Это несколько сдерживает рост цен.

Какие цены сейчас

Сейчас на украинском рынке оптовые цены на тепличные помидоры составляют 90-110 грн/кг. Это в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели и на 10% дороже по сравнению с аналогичным периодом 2025-го года.

"Многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в этом сегменте носит временный характер. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после нормализации поставок турецкой продукции на украинский рынок", – анализируют эксперты.

В то же время, по данным"Минфина", по состоянию на 16 января в розничных сетях помидоры продаются в среднем по 133-169 грн/кг, в зависимости от сорта. По сравнению с декабрем, цены на некоторые сорта выросли примерно на 5 грн. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

Novus – 129 грн/кг;

– 129 грн/кг; "Сильпо" – 164 грн/кг;

Varus – 134 грн/кг;

Auchan – 129 грн/кг;

– 129 грн/кг; АТБ – 134,95 грн/кг;

"Фора" – 164 грн/кг.

