Цены на популярную сезонную ягоду стремятся к нулю: сколько стоит в магазинах

Закупочные цены на арбузы в Украине снизились на треть из-за увеличения предложения на рынке, в настоящее время они составляют 3-8 грн/кг, а магазинные держатся на уровне 11-13 грн/кг. Эксперты не прогнозируют значительного роста цен, поскольку спрос на крупные арбузы остается слабым.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Улучшение погодных условий на всей территории страны позволило украинским производителям возобновить активные уборочные работы, что привело к увеличению предложения арбузов на рынке.

Массовый сбор бахчевых начали производители во всех без исключения областях Украины, включая центральные и западные регионы. На внутреннем рынке цены на арбузы сейчас составляют 3-8 грн/кг, что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В магазинах цены на арбузы варьируются от 12 до 13 грн/кг. Производители объясняют отрицательную ценовую динамику резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке.

Большинство предложения составляет продукция большого калибра, на которую спрос достаточно слаб. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки крупных арбузов до минимума из-за невысоких темпов продаж в рознице.

Если сравнивать ситуацию на рынке арбузов в Украине с другими странами региона мониторинга проекта EastFruit, то эта продукция остается доступнее только в Узбекистане и Таджикистане. Это традиционно для этих стран, где цены на бахчевые культуры всегда были низкими.

В настоящее время цены на арбузы в Украине уже на 60% ниже, чем в начале августа 2023 года. Отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке.

По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке достаточно ограничено. В то же время, цены на арбузы весом более 5 кг будут оставаться на низком уровне, поскольку фермеры будут идти на уступки покупателям, пытаясь ускорить темпы реализации имеющихся объемов продукции.

Цены на арбузы в магазинах

Супермаркеты же по мониторингу OBOZ.UA продают арбузы по 12,9-13,7 грн/кг. В частности:

METRO – 13,42 грн/кг;

Сельпо – 18 грн/кг;

АТБ – 13,85 грн/кг;

Varus – 12,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дешевеют помидоры. Так, на сегодняшний день цены на качественные томаты у производителей просели до 20-40 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, в скором времени можно ожидать снижения стоимости овоща и в супермаркетах.

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