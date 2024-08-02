В Украине резко переписали цены на популярный продукт: сколько стоит

В Украине дешевеют помидоры. Так, на сегодняшний день цены на качественные томаты у производителей просели до 20-40 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, вскоре можно ожидать снижения стоимости овоща и в супермаркетах.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: причина снижения цен несколько. В частности:

стабилизация погоды во многих областях, что позволило возобновить уборочную кампанию по уборке грунтового томата;

низкий спрос.

"Уборка ведется практически во всех регионах страны. Но спрос со стороны покупателей на эту продукцию, ввиду неудовлетворительных качественных показателей остается на низком уровне", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: и производители, и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией низким качеством томата. Причиной чего является жаркая засушливая погода – "плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины, что снижает товарный вид продукции".

Сколько помидоры стоят в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 2 августа крупные сети супермаркетов продают красные помидоры в среднем по 53,67 грн/кг. Что сразу на 24,55 грн ниже средней цены июля.

В целом же, цены на овощ колеблются от 49,99 грн до 59,9 грн/кг. В частности:

ЕкоМаркет продает помидоры по 59,9 грн/кг;

Nonus – 49,99 грн/кг;

Metro – 51,9 грн/кг;

Auchan – 52,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, средняя стоимость капусты в Украине достигла 25 грн за кг, хотя еще месяц назад ее можно было купить всего за 8-10 грн. за кг. Дефицит этой продукции возник из-за сокращения урожая.

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