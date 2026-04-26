Цены на паркоместа и гаражи выросли: где теперь украинцам дороже хранить авто

За год цена паркоместа в Киеве выросла до 1,22 млн грн (+29%), а на Софиевской Борщаговке до 1,28 млн грн (+ почти 90%), что сделало пригород дороже столицы. Аренда паркомест в Киеве составляет около 5 500 грн/мес, тогда как в пригороде достигает 7 000 грн/мес, а гаражи в регионе стоят от 437 тыс. до 818 тыс. грн в зависимости от локации.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для аренды. Киев уже не является абсолютным лидером по ценам, а пригород все чаще опережает его как по стоимости, так и по темпам роста.

В Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет около 1,22 млн грн. За год этот рост составил 29%, что является довольно существенным показателем для уже насыщенного рынка.

Однако самая интересная тенденция заключается в том, что столица больше не возглавляет рейтинг самых дорогих локаций. Лидером стала Софиевская Борщаговка, где средняя цена паркоместа достигла 1,28 млн грн. За год это почти +90%, что свидетельствует о резком скачке спроса.

Специалисты объясняют такую динамику сразу несколькими факторами – активной жилой застройкой, нехваткой паркомест в новых ЖК и миграцией автомобилей из центра Киева в пригород. Далее в рейтинге цен:

Ирпень – 823 тыс. грн (+24% за год);

– 823 тыс. грн (+24% за год); Борисполь – 788 тыс. грн (+100%);

– 788 тыс. грн (+100%); Бровары – 712 тыс. грн (+15%);

– 712 тыс. грн (+15%); Святопетровское – 697 тыс. грн (рост почти в 3,5 раза);

– 697 тыс. грн (рост почти в 3,5 раза); Чабаны – 571 тыс. грн (без изменений).

Особенно выделяется Святопетровское, где рынок фактически "перегрелся", ведь цены выросли в несколько раз, что редко случается в сегменте паркомест. Самые дорогие арендные ставки зафиксированы также за пределами столицы:

Софиевская Борщаговка около 7 000 грн/мес (+75%);

около 7 000 грн/мес (+75%); Вишневое – 6 500 грн/мес (+63%);

– 6 500 грн/мес (+63%); Киев – 5 500 грн/мес (+25%);

– 5 500 грн/мес (+25%); Ирпень – около 4 500 грн (без изменений);

– около 4 500 грн (без изменений); Святопетровское – 4 500 грн (рост почти в 3 раза);

– 4 500 грн (рост почти в 3 раза); Бровары – 4 000 грн (+33%).

Интересно, что Киев в этом сегменте уже не выглядит самым дорогим, аренда паркомест в пригороде иногда стоит больше из-за новых жилых комплексов, где спрос значительно превышает предложение.

Несмотря на рост цен, гаражи остаются значительно более дешевым вариантом для хранения авто. Разница в стоимости между гаражом и паркоместом в некоторых локациях может быть кратной. Однако и здесь рынок демонстрирует четкое подорожание:

Ирпень – 818 тыс. грн (+134%);

– 818 тыс. грн (+134%); Петропавловская Борщаговка – 659 тыс. грн (+18%);

– 659 тыс. грн (+18%); Вишневое – 635 тыс. грн (+53%);

– 635 тыс. грн (+53%); Бровары – 438 тыс. грн (+3%);

– 438 тыс. грн (+3%); Киев – 437 тыс. грн (+23%).

Наибольший скачок снова фиксируется в Ирпене, где спрос на гаражи резко вырос, а цены фактически удвоились. В сегменте аренды гаражи уже почти догоняют паркоместа по цене:

Ирпень – 6 000 грн/мес (+50%);

– 6 000 грн/мес (+50%); Вишневое – 4 500 грн (+29%);

– 4 500 грн (+29%); Святопетровское – 4 500 грн (-18%);

– 4 500 грн (-18%); Бровары – 4 000 грн (+60%);

– 4 000 грн (+60%); Борисполь – 4 000 грн (+63%);

– 4 000 грн (+63%); Киев – 3 500 грн (+бюджетный уровень среди региона).

Несмотря на статус "более дешевой альтернативы", гаражи постепенно теряют свое ценовое преимущество, особенно в пригороде, где спрос стабильно высокий. Наиболее показательной тенденцией является то, что Киев больше не задает ценовой максимум.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!