Цены на овощи могут вырасти из-за аномальной жары: чего ожидать украинцам

Аномальная жара и отсутствие электроэнергии полива привели к значительному повреждению урожая овощей на юге Украины, что может вызвать дефицит на рынке. Поэтому овощи могут значительно вырасти в цене.

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Об этом пишет EastFruit. Рекордная жара, поразившая Украину в этом году, вызвала серьезные проблемы для сельского хозяйства, особенно на юге страны.

Владельцы аграрных предприятий, выражают обеспокоенность по поводу возможного дефицита овощей в связи с чрезвычайными погодными условиями. Николаевская, Херсонская и Одесская области страдают аномальной жарой, что серьезно угрожает урожаю на полях и может вызвать овощной кризис в Украине. По словам одного из владельцев агрокомпаний, температура на поле достигает 45-47 градусов Цельсия, а температура почвы достигает 68-70 градусов.

"Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит", – отмечает владелец одной из агрокомпаний Юрий Кормышкин.

Обычно полив является решением проблемы жары, однако в этом году аграрии сталкиваются с дополнительной проблемой – отсутствием электроэнергии. "Практически отсутствие электричества не позволяет насосным станциям обеспечивать надлежащий полив овощей", – объясняет Кормышкин. Максимальная нагрузка на технику в ночное время, когда есть несколько часов электроэнергии, может привести к ее выходу из строя.

Аномальная жара влияет не только на растения, но и на людей. "Работники не могут работать днем на поле из-за высокой температуры. Это приводит к тому, что много урожая просто погибает на поле из-за невозможности своевременной уборки ", – добавляет Кормышкин.

Обычно в августе украинцы могут покупать недорогие и качественные помидоры и другие овощи. Однако в этом году цены на овощи с открытой почвы будут значительно выше.

Украина уже потеряла крупные овощные хозяйства в Запорожской и Херсонской областях, которые являлись важными поставщиками овощей на внутренний рынок. В 2024 году площади под помидоры были расширены в Одесской области, но из-за нынешних погодных условий они, вероятно, будут направлены на переработку, а не на свежий рынок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сократили посевы гречихи, что приведет к росту цен на эту стратегическую крупу осенью на 15% или на 4 гривны за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

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