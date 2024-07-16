Цены на популярную крупу вырастут: какие причины и сколько будет стоить килограмм

В Украине сократили посевы гречихи, что приведет к росту цен на эту стратегическую крупу осенью на 15%, или на 4 гривни за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

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Об этом рассказала руководитель областного департамента агропромышленного развития Валерия Фурманова в комментарии Общественному. По сравнению с 2023 годом площадь посевов значительно сократилась, что вызывает озабоченность среди производителей и потребителей.

Как отметила руководитель областного департамента агропромышленного развития Валерия Фурманова, площадь посевов гречихи в среднем не изменялась десятилетиями и составляла 1,6 тысячи гектаров. Однако в 2023 году на фоне ажиотажа, связанного с ценой этой культуры в 2022 году, площадь посевов выросла до 2,7 тысячи гектаров.

В этом году ситуация изменилась кардинально – в Кировоградской области посеяли меньше гречки более чем в 2,5 раза, чем в 2023 году. Это происходит из-за того, что фермеры отказываются от этой культуры из-за ее нерентабельности.

Текущая ситуация с ценами на гречку

Прошлые запасы гречихи сокращаются, а нового урожая еще нет, что уже привело к росту цен на 1,5-2 гривни за килограмм. По словам управляющей супермаркетом Людмилы Животовской, сейчас цена гречки составляет 26 гривен 49 копеек за килограмм. Ажиотажа с этим продуктом в магазинах нет, как это было во время полномасштабного вторжения России в Украину, когда цена на рынках Кропивницкого достигала 90 гривен за килограмм.

Глава Международной ассоциации производителей гречихи Николай Малиенко прогнозирует, что из-за сокращения посевов подорожание гречихи состоится уже осенью. По его подсчетам, цена на килограмм крупы увеличится примерно на 15%, то есть на 4 гривни. Малиенко также отметил, что в этом году посевы гречихи уменьшились в полтора-два раза, что связано с очень низкой ценой, убыточной для агропроизводителей.

Альтернатива гречке

Фермеры вынуждены переключаться на другие культуры из-за низкой рентабельности гречихи. Как рассказал руководитель агрохозяйства Николай Макодзеба, в прошлом году за тонну гречки предлагали 8-9 тысяч гривен при себестоимости 15 тысяч. В этом году дают 10 тысяч, что все равно не покрывает расходы. Поэтому на месте гречки теперь выращивают кукурузу, которая значительно выгоднее.

Макодзеба считает, что государство может помочь аграриям, регулируя объемы производства и вводя квоты, а также доплачивая из бюджета, чтобы стимулировать выращивание гречихи. Без такой поддержки фермеры будут продолжать сокращать посевы, что может привести к дальнейшему росту цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне 2024 года средняя цена закупки мяса в Украине снизилась на 10,1%, до 53,2 грн/кг, что связано с более жесткими графиками отключения электроэнергии и более активной мобилизацией. Средняя розничная цена охлажденной свинины также снизилась на 1%, до 191,9 грн/кг, но изменения цен на разные части мяса были неравномерными.

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