Цены на основные овощи и фрукты резко переписали: сколько теперь придется платить

В Украине за неделю подешевели белокочанная капуста (с 13 до 11 грн/кг), морковь (с 12 до 10 грн/кг), свекла (с 12 до 10 грн/кг), помидоры (с 24 до 20 грн/кг) и арбуз (с 10 до 8 грн/кг). В то же время подорожали огурцы, малина и груша, и прогнозируется, что сезонное удешевление бахчевых и овощей будет продолжаться, тогда как ягоды и косточковые фрукты постепенно будут дорожать из-за уменьшения предложения.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. На прошлой неделе украинский рынок овощей и фруктов демонстрировал заметное оживление и ценовые колебания.

Большинство овощей снова начали дешеветь, тогда как во фруктово-ягодном сегменте ситуация была разнонаправленной – одни позиции падали в цене, другие продолжали дорожать . Цены на белокочанную капусту снизились с 13 до 11 грн/кг. Такая тенденция стала результатом стабилизации предложения после предыдущего роста. Морковь, которая еще неделю назад стоила в среднем 12 грн/кг, подешевела до 10 грн/кг. Аналогичная ситуация со свеклой столовой – 10 грн/кг против 12 грн/кг ранее.

Помидоры на прошлой неделе продавались по 20 грн/кг вместо 24 грн/кг, а перец Белозерка упал в цене с 36 до 32 грн/кг. В то же время огурцы наоборот подскочили с 15 до 18 грн/кг, поскольку производители решили поднять отпускные цены. Уменьшилась стоимость и на другие овощи, брокколи стоили 55 грн/кг против 60 грн/кг неделей ранее, а пекинская капуста снизилась с 26 до 23 грн/кг.

Третью неделю подряд дешевели кабачки, если 12 сентября они стоили 18 грн/кг, то уже 19 сентября – 15 грн/кг. В то же время на цветную капусту и сахарную кукурузу расширился диапазон цен, поскольку на рынке появилось больше разных по качеству и объему предложений.

Сегмент зелени также показал смешанную динамику: укроп подешевел со 180 до 150 грн/кг, а зеленый лук – со 100 до 90 грн/кг. В то же время петрушка выросла со 120 до 135 грн/кг, а листовой салат – с 60 до 70 грн/кг.

Среди фруктов и ягод цены менялись по-разному. Голубика подорожала до 250 грн/кг, тогда как еще неделю назад стоила 220 грн/кг. Аналогично поднялась в цене малина – со 130 до 145 грн/кг.

Сезонные культуры продемонстрировали спад. Так, арбуз подешевел с 10 до 8 грн/кг, а дыня – с 18 до 14 грн/кг. Зато цены на персики поднялись с 45 до 50 грн/кг, нектарины – с 48 до 55 грн/кг, а слива выросла с 25 до 30 грн/кг. На рынке отмечалось также падение цен на виноград – 32 грн/кг вместо 36 грн/кг неделей ранее. В то же время груша подорожала с 45 до 52 грн/кг.

На этой неделе на оптовых рынках объявлений о покупке овощей и фруктов было не слишком много, что свидетельствует об определенном замедлении оптовой активности. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались тыква, яблоко и виноград.

Для сравнения, в прошлом году в это же время главной позицией был репчатый лук, предложение которого активно росло. Тогда же на рынок начинали поступать партии капусты из Нидерландов, тогда как морковь оставалась почти вне оборота. Хурма же только начинала появляться в торговых списках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно дорожает молочная продукция, особенно сыр и сливочное масло, и тенденция к росту цен продолжится. Эксперты советуют украинцам тщательнее планировать расходы, ведь даже в условиях стабилизации рынка стоимость стратегических продуктов будет оставаться высокой.

