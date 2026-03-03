Стоимость нефти взлетели из-за войны в Иране: что будет с ценами на АЗС в Украине

На мировых рынках 3-й день подряд растет стоимость нефти. Утром 3 марта фьючерсы марки Brent подорожали на 1,7 доллара, или 2,2% – до 79,44 доллара за баррель. А американская нефть WTI прибавила 1,17 доллара, или 1,6% – поднявшись до 72,4 доллара за баррель. Причина – разгоряющаяся война между США и их сюзниками против Ирана. Для Украины же это означает вероятность существенного подорожания бензина.

Видео дня

Об общей ситуации сообщили в Reuters. Отмечается: 2 марта же стоимость и Brent, и WTI достигала рекордных значений. Так:

Цена на Brent достигала 82,37 доллара – максимума с января 2025 года.

И хотя до к закрытия торгов произошло удешевление, "день завершился с впечатляющим плюсом в 6,7%".

WTI на старте торгов обновила максимум с июня 2025 года.

После этого также последовало удешевление, но общий рост за понедельник составил 6,3%.

"Быстрая деэскалация в обозримой перспективе маловероятна, Ормузский пролив фактически закрыт, а Иран демонстрирует готовность бить по энергетической инфраструктуре региона. По мере затягивания конфликта риски дальнейшего роста цен будут усиливаться", – говорится в сообщении.

Что это означает для Украины

Для Украины же такая ситуацтя означает высокую вероятность существенного роста стоимости топлива – в частности, бензина. Как говорится в материале delo.ua, если в результате военной операции США и союзников против Ирана стоимость нефти Brent вырастет до 80-85 долларов/баррель:

АЗС могут повысить цены на бензин в среднем на 5 грн/л .

. Сам же потенциальный рост будет плавным – "в пределах 2 грн/л в неделю".

"В то же время, такой рост цен произойдет при негативном сценарии – если США потеряют контроль над ситуацией, а военная операция затянется. Если она пройдет быстро, ценовой тренд может развернуться", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта – и в феврале эта работа продолжилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!